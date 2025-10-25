«Они все в правительстве сидят»: народная версия дефицита клоунов в Петербурге

Серьезная проблема назрела в петербургской цирковой среде — нехватка по-настоящему профессиональных клоунов.
С таким заявлением выступил народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, отметив, что сегодня цирки испытывают дефицит не просто артистов, а «ярких личностей с собственной философией и репертуаром».
«Дефицит ярких личностей»: Где искать настоящих клоунов, а не «массовиков-затейников»?
«Наблюдается дефицит профессиональных клоунов. <…> Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена», — констатировал Анатолий Марчевский в интервью «МК».
По его мнению, клоун — это центральный персонаж, создающий «целостность спектакля».
«Без клоуна цирка нет», — убежден артист.
Он подчеркивает, что речь идет не о «массовиках-затейниках в костюмах», а о настоящих артистах, способных отразить свое видение мира.
«Я вижу их каждый день»: Петербуржцы о дефиците клоунов и их «новой работе»
Заявление Марчевского вызвало бурную реакцию среди петербуржцев, которые видят причину дефицита в другом месте.
«Бывший за клоуна считается?», — резонно интересуются горожане.
«Они все в правительстве сидят», — считают многие.
«Включите телевизор — там по всем каналам одни клоуны, возьмите любого», — предлагают комментаторы, намекая на политиков.
«Каждый день их вижу. И особенно читая, когда очередная ошибка генетики предлагает тот или иной закон», — добавляют другие.
«Они просто перебрались в Госдуму. Там за эту же деятельность больше платят», — резюмируют петербуржцы, иронизируя над ситуацией.
«Философия и репертуар» клоуна: Какого артиста потерял петербургский цирк?
Марчевский подчеркивает, что современному цирку не хватает не просто исполнителей, а артистов с глубоким пониманием своего жанра, способных осмыслить и транслировать через свое творчество актуальные темы.
Отсутствие новых ярких имен в клоунаде ставит под вопрос будущее этого жанра.
«Есть цирковые программы, которые работают без клоунов вовсе», — отмечает он, хотя и считает это упущением, ведь клоун, по его мнению, играет ключевую роль в создании атмосферы и целостности представления.