«Они все в правительстве сидят»: народная версия дефицита клоунов в Петербурге

Опубликовано: 25 октября 2025 09:30
клоуны
«Они все в правительстве сидят»: народная версия дефицита клоунов в Петербурге
globallookpress/ Photoagency Interpress

«Массовики-затейники» или личности?

Серьезная проблема назрела в петербургской цирковой среде — нехватка по-настоящему профессиональных клоунов.

С таким заявлением выступил народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, отметив, что сегодня цирки испытывают дефицит не просто артистов, а «ярких личностей с собственной философией и репертуаром».

«Дефицит ярких личностей»: Где искать настоящих клоунов, а не «массовиков-затейников»?

«Наблюдается дефицит профессиональных клоунов. <…> Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена», — констатировал Анатолий Марчевский в интервью «МК».

По его мнению, клоун — это центральный персонаж, создающий «целостность спектакля».

«Без клоуна цирка нет», — убежден артист.

Он подчеркивает, что речь идет не о «массовиках-затейниках в костюмах», а о настоящих артистах, способных отразить свое видение мира.

«Я вижу их каждый день»: Петербуржцы о дефиците клоунов и их «новой работе»

Заявление Марчевского вызвало бурную реакцию среди петербуржцев, которые видят причину дефицита в другом месте.

«Бывший за клоуна считается?», — резонно интересуются горожане.

«Они все в правительстве сидят», — считают многие.

«Включите телевизор — там по всем каналам одни клоуны, возьмите любого», — предлагают комментаторы, намекая на политиков.

«Каждый день их вижу. И особенно читая, когда очередная ошибка генетики предлагает тот или иной закон», — добавляют другие.

«Они просто перебрались в Госдуму. Там за эту же деятельность больше платят», — резюмируют петербуржцы, иронизируя над ситуацией.

«Философия и репертуар» клоуна: Какого артиста потерял петербургский цирк?

Марчевский подчеркивает, что современному цирку не хватает не просто исполнителей, а артистов с глубоким пониманием своего жанра, способных осмыслить и транслировать через свое творчество актуальные темы.

Отсутствие новых ярких имен в клоунаде ставит под вопрос будущее этого жанра.

«Есть цирковые программы, которые работают без клоунов вовсе», — отмечает он, хотя и считает это упущением, ведь клоун, по его мнению, играет ключевую роль в создании атмосферы и целостности представления.

Ксения Пронина
