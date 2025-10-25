Корона Кащея и квартира Шерлока Холмса: неизвестные уголки «Ленфильма»

Экскурсия по «Ленфильму» — стоит ли?

Киностудия «Ленфильм» — одна из старейших в России, место, где рождались культовые фильмы, изменившие отечественный кинематограф.

Попасть на территорию студии можно только в составе экскурсии.

От «Аквариума» к кинематографу: Рождение легенды

История «Ленфильма» началась с «Аквариума» — места, любимого петербургской богемой. Сад с павильонами служил площадкой для выступлений артистов, концертов и даже запуска аэростатов.

23 ноября 1891 года Георгием Александровым был открыт театр «Аквариум» вместимостью 2500 мест. Его паркетный зал был местом проведения не только театральных представлений, но и общественных собраний, балов и маскарадов.

Революционным моментом стало 4 мая 1896 года, когда в антракте оперетты в театре «Аквариум» впервые в России публике были продемонстрированы «живые картины» — предтеча кинематографа.

Заинтересовавшись новым видом развлечения, император Александр III распорядился о показе кино царской семье. Предприниматель Александров, осознав коммерческий потенциал, осенью начал переоборудовать «Аквариум» под киностудию.

Первая студия в Российской Империи была зарегистрирована 5 марта 1914 года.

«Петроградский кинокомитет» и рождение «Чапаева»

После революции, в 1918 году, студия получила название «Петроградский кинокомитет». В том же году на экраны вышел первый фильм — «Уплотнение», сценарий к которому написал нарком Луначарский.

Название «Ленфильм» студия обрела в 1934 году, и под этим логотипом вышел самый известный фильм — «Чапаев», ставший первым звуковым фильмом в России.

Эмблема «Ленфильма» — Медный всадник в перекрещенных лучах — появилась позже, в 1965 году.

Павильон №4: От театра до хромакея

На месте бывшего театра «Аквариум» сегодня расположен один из крупнейших павильонов студии — Павильон №4, площадью 1300 квадратных метров. От театра сохранились лишь элементы украшений партера и угадывающиеся балконы.

Площади павильона активно арендуются для съемок клипов, сериалов и другой кинопродукции. Целая стена отдана под хромакей, затянутая зеленой тканью.

В Четвертом павильоне снимались такие известные фильмы, как «Золушка», «Старик Хоттабыч», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Труффальдино из Бергамо», «Трудно быть богом».

«Променад» богемы и память о прошлом

Проходя по «променаду» — месту, где когда-то прогуливались известные артисты и петербургский бомонд, — можно представить атмосферу конца XIX века.

Картины и фотографии помогают воссоздать образы прошлого, напоминая о богатой истории студии, где переплелись театр, кино и эпоха.

Сокровищница кино: Реквизит и лаборатории

Для тех, кто помнит старые советские фильмы, «Ленфильм» станет настоящим откровением.

Здесь можно увидеть комнату Шерлока Холмса, шляпу Вольки из «Старика Хоттабыча», корону Кащея, волшебную тыкву, превратившуюся в карету для Золушки, золотую птичку и другой реквизит из любимых кинокартин.

Особый интерес вызывает лаборатория из фильма «Завещание профессора Доуэля», погружающая в атмосферу научной фантастики.

Экскурсия: Традиции СССР или погружение в историю?

Стоит ли идти на экскурсию? Если человек «родом из СССР», то ответ однозначно положительный. Он сможет увидеть, где создавались любимые фильмы, рассмотреть реквизит и костюмы.

Киноманам также будет интересно окунуться в историю советского кино.

Однако, для современной молодежи экскурсия может показаться менее впечатляющей. Организованная «в лучших традициях СССР», она подразумевает хождение толпой за экскурсоводом и прослушивание рассказа у витрин.

«Никаких интерактивных стендов, никаких современных средств коммуникации. Только витрины с покрытыми пылью экспонатами», — отмечают некоторые.

Несмотря на это, «Ленфильм» остается важным местом для сохранения кинематографической памяти.