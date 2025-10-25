Городовой / Общество / 22 секунды решают: как не получить два штрафа на одном участке дороги
22 секунды решают: как не получить два штрафа на одном участке дороги

Опубликовано: 25 октября 2025 11:30
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Главное — соблюдать правила и не попадать под камеры с превышением скорости, чтобы не платить двойные штрафы.

Теперь получить два штрафа подряд можно вполне законно. Это официально разрешено Верховным судом России.

Если вы проедете один и тот же участок дороги с превышением скорости и попадёте на два разных радара с разницей, например, в 22 секунды, то вам могут выписать два отдельных штрафа.

Именно так решил Верховный суд в деле с транспортным предприятием из Воронежа, где водитель автобуса ехал со скоростью 85 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч.

Несмотря на то, что нарушения очень близки по времени и местоположению, суд признал их разными, пишет РГ.

Почему это не считается «двойным наказанием» за одно нарушение?

Многие могут подумать, что это несправедливо — два штрафа за по сути одно нарушение. Однако закон чётко разделяет нарушения по времени и месту. В данном случае:

  • Камеры фиксируют нарушение в разные моменты (разница в 22 секунды).

  • Нарушение зафиксировано разными техническими средствами.

  • Места фиксации имеют разные координаты.

Поэтому каждое превышение скорости признаётся самостоятельным правонарушением. Закон не запрещает наказывать за повторные нарушения, если они действительно разные по факту.​

Что с другими видами нарушений?

Закон запрещает дважды штрафовать за одно и то же нарушение.

Например, если водитель превысил скорость, въехал в другой автомобиль и был виноват в ДТП с пострадавшими — ему не дадут штраф за каждое из мелких нарушений по отдельности.

Всё объединится в одно дело с более серьёзным нарушением. Есть также понятие «длящихся нарушений», как езда без техосмотра, где штраф можно получить раз в сутки, а не наоборот.

Но превышение скорости — это мгновенное нарушение, за каждое такое нарушение штраф предусмотрен отдельно.​

Штрафы в 2025 году — что нового?

С 1 января 2025 года в России значительно увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также была сокращена скидка при досрочной оплате штрафа с 50% до 25%.

Это значит, что платить штрафы становится дороже и быстрее их оплачивать выгоднее, чтобы не терять скидку.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
