Траурная процессия и рыцарские образы: необычные символы последнего прощания с Николаем I

В Москве проходит выставка, которая дает возможность увидеть, как жили и уходили из жизни российские монархи, ощутить дух времени, сочетающий традиции, трагедию и торжество самодержавия в одном лице Николая I.

27 февраля 1855 года в Санкт-Петербурге состоялась траурная процессия, которая запомнилась необычным зрелищем.

Впереди шел человек в черных рыцарских доспехах с мечом острием вниз — символ скорби и печали.

Рядом ехал другой рыцарь, но в золоченых доспехах, с мечом, поднятым вверх. Это был знак: император умер, но самодержавие живет и торжествует.

Сейчас эти уникальные предметы можно увидеть на выставке «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном историческом музее в Москве.

Она посвящена 200-летию со дня восшествия Николая Павловича на престол.​

Печальный рыцарь — символ смерти и власти

Главным символом выставки стал шлем и доспех Печального рыцаря, который сопровождал гроб Николая I в последнем пути.

Эта традиция ведет свою историю с Петра Великого, который позаимствовал образ рыцарей-проводников из европейских обычаев.

Печальный рыцарь — не просто романтический атрибут, а глубокий символ траура и национальной истории, которая отражает скорбь и уважение к умершему монарху.​

Средневековый стиль и немецкий романтизм в России

Особенность похорон Николая I в том, что тогда Русь под влиянием немецкого романтизма была погружена в атмосферу средневековых рыцарских сюжетов.

Императрица Александра Федоровна, урожденная Шарлотта Прусская, привезла с собой моду на рыцарскую символику и даже домашнее прозвище «Бланшфлур» — «Белая роза».

По легенде, даже дворянские обеды проходили на готической посуде, специально изготовленной на Императорском фарфоровом заводе.​

Траурные перстни и посмертные маски

Еще одна интересная традиция — траурные перстни, которые изготавливались к смерти монарха и служили напоминанием о нем.

Историки прослеживают происхождение этой традиции еще с XVII века и связывают ее с западноевропейскими обычаями, которые проникли в Россию вместе с династией Романовых.

Ценные перстни были украшены эмалью, золотом и даже алмазами, а порой их заказывали сами умершие, чтобы оставить память для близких, не получивших основного наследства.​

Кроме того, с каждого императора снимали посмертную маску, которая нужна была для создания памятников и скульптурных портретов.

Это позволило мастерам точно запечатлеть лицо покойного и избежать споров о сходстве.​

Последние дни Николая I и его дух самодержца

Николай I прожил сложное время — в 1853 году началась Крымская война, которая тяжелой тенью легла на его правление.

После поражения под Евпаторией в феврале 1855 года император заболел гриппом, но отказался лечиться, несмотря на уговоры врачей.

Его смерть 18 февраля стала тяжелым ударом для России.​

В последние дни жизни Николай I работал в небольшом кабинете Зимнего дворца, где ночевал на походной кровати, укутываясь старой шинелью.

Перед смертью он оставил свое «Духовное завещание» — письмо подданным, в котором признался в своих слабостях и просил прощения за ошибки.

Это письмо показывают на выставке, и оно оставляет сильное впечатление.​