В Красносельском районе открылся новый многофункциональный стадион: чем он удивит жителей

В районе Петергофского шоссе открыли современный спортивный комплекс. Здесь есть футбольное поле, хоккейная площадка, места для игры в волейбол, а также беговые дорожки и полоса препятствий.
Для зрителей установлены мобильные трибуны с навесом, рассчитанные на 1100 человек.
Объекты на стадионе предназначены как для занятий спортом горожанами, так и для проведения крупных турниров. Новая площадка подходит для любителей и профессионалов.
Создание новых спортивных зон — одно из направлений программы «10 приоритетов», которую реализует губернатор. До 2030 года запланировано построить 20 многофункциональных спорткомплексов. Кроме того, более 400 дворовых площадок получат новое оборудование и будут обновлены.