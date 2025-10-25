Городовой / Общество / В Красносельском районе открылся новый многофункциональный стадион: чем он удивит жителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тысячи тонн на рельсах: сколько на самом деле весит поезд — цифра заставляет начать считать в уме Общество
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов Общество
Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос Общество
Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста Общество
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев? Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

В Красносельском районе открылся новый многофункциональный стадион: чем он удивит жителей

Опубликовано: 25 октября 2025 15:00
В Красносельском районе открылся новый многофункциональный стадион: чем он удивит жителей
В Красносельском районе открылся новый многофункциональный стадион: чем он удивит жителей
Городовой ру

Многофункциональный стадион с современными спортивными площадками и трибунами предназначен для массовых тренировок и проведения соревнований различных уровней.

В районе Петергофского шоссе открыли современный спортивный комплекс. Здесь есть футбольное поле, хоккейная площадка, места для игры в волейбол, а также беговые дорожки и полоса препятствий.

Для зрителей установлены мобильные трибуны с навесом, рассчитанные на 1100 человек.

Объекты на стадионе предназначены как для занятий спортом горожанами, так и для проведения крупных турниров. Новая площадка подходит для любителей и профессионалов.

Создание новых спортивных зон — одно из направлений программы «10 приоритетов», которую реализует губернатор. До 2030 года запланировано построить 20 многофункциональных спорткомплексов. Кроме того, более 400 дворовых площадок получат новое оборудование и будут обновлены.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».