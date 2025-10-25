Ветчина, за которую не стыдно: только в 1 из 5 покупных колбас нашли настоящее мясо

Редакция Myslo устроила контрольную закупку и вскрыла правду о ветчине. Пять брендов, килограмм соли, тонна добавок и только один победитель.
«Папа может» оказался королём ароматизаторов – на вкус будто ешь чипсы с беконом, только без удовольствия. «Владимирский стандарт» решил, что соль – это основная специя, и пересолил до состояния маринада.
«Черкизово» держится, мясо там чувствуется, но состав длиннее, чем чек в «Азбуке вкуса». «Вязанка» вроде ничего, но попадаются хрящики и послевкусие приправы для снеков.
И лишь «Рублевский» внезапно показал, как должна выглядеть ветчина. Плотная, мясная, без непонятых ингредиентов в составе. Три строчки на упаковке и вкус, который не требует оправданий.
Вывод: не каждая ветчина достойна завтрака. Но если выбирать между резиновой массой и настоящим мясом, ответ очевиден. Победитель — «Рублевский». Отметим лишь, что ваш опыт может отличаться от описанного.