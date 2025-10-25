Городовой / Общество / Готовила обед — лишилась кухни: на Дунайском школьница устроила пожар
Готовила обед — лишилась кухни: на Дунайском школьница устроила пожар

Опубликовано: 25 октября 2025 14:00
Обед
Во время приготовления еды на плите неожиданно загорелось масло.

В квартале Дунайского проспекта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире, где полностью выгорела кухня.

Пострадавших среди жильцов нет. Оказалось, что к возгоранию привела неосторожность 10-летней девочки при приготовлении еды.

Ребёнок готовил обед, когда на сковороде воспламенилось растительное масло. В управлении МЧС сообщили:

«Причиной пожара стала неосторожность 10-летней девочки при приготовлении пищи. Она готовила обед, когда в сковороде вспыхнуло масло».

Сотрудники экстренных служб напоминают взрослым и детям о необходимости быть осторожными во время готовки.

МЧС рекомендует при возгорании масла немедленно выключить плиту, накрыть огонь крышкой из металла, засыпать содой, либо землей из цветочного горшка.

Не следует отвлекаться от приготовления еды, чтобы избежать подобных происшествий.

Ранее жительница Ленинградской области оказалась в реанимации после того, как на ней загорелся халат.

Юлия Аликова
