Петербург встал с дивана: уже 3,142 млн горожан регулярно занимаются спортом — на миллион больше, чем в 2020‑м

За прошедший год в Петербурге состоялось более 16,7 тысячи спортивных соревнований и акций. В этих событиях приняли участие 1,5 миллиона жителей и гостей города.
За пять лет в мегаполисе появилось почти 1500 новых спортивных комплексов, стадионов и площадок во дворах.
Среди реализованных инициатив отмечаются Школа дзюдо имени Анатолия Рахлина и Центр адаптивных видов спорта. В Парке 300-летия Петербурга оборудована новая площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.
На этих объектах созданы условия для людей разного возраста и подготовки.
Для активного образа жизни пожилых граждан действует программа под названием «Серебряный возраст». Также в помощь любителям спорта внедрена электронная платформа «Спортивный Петербург».
С её помощью можно ознакомиться с афишей событий и записаться на тренировки.