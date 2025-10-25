Городовой / Общество / Петербург встал с дивана: уже 3,142 млн горожан регулярно занимаются спортом — на миллион больше, чем в 2020‑м
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тысячи тонн на рельсах: сколько на самом деле весит поезд — цифра заставляет начать считать в уме Общество
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов Общество
Кольский полуостров однажды мог кануть в лету: всему виной один матрос Общество
Крылья ободранные, но каждый день кто-то трется возле них: особенность грифонов Банковского моста Общество
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев? Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Петербург встал с дивана: уже 3,142 млн горожан регулярно занимаются спортом — на миллион больше, чем в 2020‑м

Опубликовано: 25 октября 2025 14:30
Петербург встал с дивана: уже 3,142 млн горожан регулярно занимаются спортом — на миллион больше, чем в 2020‑м
Петербург встал с дивана: уже 3,142 млн горожан регулярно занимаются спортом — на миллион больше, чем в 2020‑м
Городовой ру

В 2024 году удовлетворённость жителей Петербурга условиями для занятий спортом достигла 65,2%, что выше среднероссийского уровня, а в спортивных мероприятиях приняли участие 1,5 миллиона человек.

За прошедший год в Петербурге состоялось более 16,7 тысячи спортивных соревнований и акций. В этих событиях приняли участие 1,5 миллиона жителей и гостей города.

За пять лет в мегаполисе появилось почти 1500 новых спортивных комплексов, стадионов и площадок во дворах.

Среди реализованных инициатив отмечаются Школа дзюдо имени Анатолия Рахлина и Центр адаптивных видов спорта. В Парке 300-летия Петербурга оборудована новая площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.

На этих объектах созданы условия для людей разного возраста и подготовки.

Для активного образа жизни пожилых граждан действует программа под названием «Серебряный возраст». Также в помощь любителям спорта внедрена электронная платформа «Спортивный Петербург».

С её помощью можно ознакомиться с афишей событий и записаться на тренировки.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».