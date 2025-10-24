Городовой / Прощай, стоянка: Конюшенная площадь без парковки до 2026 года
Прощай, стоянка: Конюшенная площадь без парковки до 2026 года

Опубликовано: 24 октября 2025 17:33
С 11 ноября на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге будет полностью запрещена парковка автомобилей.

С 11 ноября 2025 года стоянка на Конюшенной площади будет временно закрыта по решению городского комитета по транспорту. Ограничения продлятся до 1 февраля 2026 года, после чего автомобилисты вновь смогут оставлять транспорт на этой территории.

Соответствующий проект распоряжения в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. Закрытие может быть связано с возведением на этом месте катка.

Ранее в Санкт-Петербурге были введены обновлённые цены за парковку. Изменения вступили в силу с 15 октября текущего года.

