Прощай, стоянка: Конюшенная площадь без парковки до 2026 года

С 11 ноября 2025 года стоянка на Конюшенной площади будет временно закрыта по решению городского комитета по транспорту. Ограничения продлятся до 1 февраля 2026 года, после чего автомобилисты вновь смогут оставлять транспорт на этой территории.
Соответствующий проект распоряжения в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. Закрытие может быть связано с возведением на этом месте катка.
Ранее в Санкт-Петербурге были введены обновлённые цены за парковку. Изменения вступили в силу с 15 октября текущего года.