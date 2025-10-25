Валенки на входе, туфли в карманах и свекольный сок вместо губной помады: маленькие шаги к большой победе Ленинграда

Седьмая симфония Шостаковича теперь всегда ассоциируется с Ленинградом и его несгибаемым духом.

Август 1942 года. Ленинград в блокаде. Холод, голод и темнота — вот что почти всюду вокруг. Но в этот мрак пробивается музыка.

9 августа в Большом зале Филармонии звучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Это не просто концерт — это символ силы духа и человеческого достоинства.

Музыканты на грани

Ленинградские музыканты играют в одежде, которую трудно назвать концертной. У мужчин — старые фраки, поношенные военные кители и гимнастёрки, сшитые как мозаика из разных кусочков.

Женщины в черных платьях, которые перешили из занавесок и скатертей. Пуговицы давно заменены нитками или крючками.

Но гдаже в самые трудные дни нельзя было выйти на сцену в валенках, вспоминала скрипачка Вера Мельникова.

Входили они в шинелях и валенках — переодевались в коридорах филармонии, где было теплее. В карманах — туфли с пришитыми проволокой оторванной подошвы.

Выглядеть живыми — несмотря ни на что

Ленинградцам не хотелось выглядеть как умершие. На лицах музыкантов — следы голода, дистрофии, но никто не сдавался.

Женщины подкрашивали губы свекольным соком или красным карандашом, чтобы хоть немного оживить лицо. Мужчины брились, стоя у тазика с холодной водой.

Альтист Николай Рябов сказал потом:

«Мы боялись выглядеть так, будто уже мертвы. Нужно было показать — мы живы и боремся».

Концерт как акт мужества

Дирижёром оркестра был Кароль Элиасберг. В тот день музыка закрыла рот голоду и холоду. Зрители в зале — раненые солдаты, люди с перевязанными руками, а музыка становилась их спасением.

Не было фраков и блеска, но это был настоящий парад мужества. Через звучание симфонии Шостаковича ленинградцы показали всему миру: они живы, готовы бороться и не сломаются.

Почему этот концерт — больше чем музыка

Этот концерт — не просто историческое событие. Это пример того, как искусство и человеческий дух могут выстоять в самых суровых условиях.

В осаждённом Ленинграде, где война отняла еду, тепло и свет, музыка стала формой сопротивления. В этих звуках — не только ноты, но и крик о жизни, надежде и победе над смертью.