«Ледовые приключения»: чем удивляют новые зимние экскурсии на Байкале и сколько это стоит

Новости по теме

«Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа

Перейти

По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке»

Перейти

Больше спрос — выше цена: в Петербурге тарифы на парковку «подстроят» под загруженность

Перейти

Цены тура на Кубу в 2025 году: сколько сотен тысяч нужно петербуржцам, чтобы отправиться на Остров свободы

Перейти

Петербург — кофейная столица России, которая не боится роста цен на кофе

Перейти