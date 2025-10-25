«Ледовые приключения»: чем удивляют новые зимние экскурсии на Байкале и сколько это стоит

В этом сезоне зимний отдых на Байкале стал ощутимо дороже — в среднем на 10–20%. Это подтверждают данные от АТОР.
Повышение цен связано с тем, что современные туры на Байкал предлагают всё больше новых и необычных активностей, требующих затрат на транспорт и оборудование.
Самый большой скачок цен происходит в турах с новыми зимними развлечениями. Например, поездки на судне на воздушной подушке — хивусе, а также джипинг по замёрзшему озеру, сафари на багги.
Цены на туры
Минимальная цена таких уникальных туров — около 210–220 тысяч рублей за двоих. Самое дорогое предложение — тур «Ледовые приключения». Он стоит от 420 до 450 тысяч рублей за двоих и
Рост интереса к зимнему Байкалу
Туроператоры отмечают, что спрос на зимние туры в этот холодный сезон вырос вдвое.
Особенно популярны заезды на так называемый «голубой лед» — отличный ледяной покров на Байкале, который создаёт уникальные природные пейзажи.
Места быстро заканчиваются
По данным компании «Дельфин», уже в середине февраля многие программы на сезон получили полный набор туристов, и бронирование давно закрыто.
Почему Байкал остается на пике популярности
Ранее исследователи выяснили, что Байкал возглавляет список самых желанных мест для отдыха у россиян. Помимо него, в топе популярности также находятся Горный Алтай, Камчатка и Санкт-Петербург.
Но именно зимний Байкал, со своей суровой красотой и необычными развлечениями, продолжает притягивать всё больше путешественников.