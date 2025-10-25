Чертов Стул и зайцы с характером: бесплатные тайники Карелии рядом с Петрозаводском

Несмотря на популярность Карелии и развитие инфраструктуры, в республике есть места, которые можно посещать без оплаты.

Карелия — туристический рай, который становится все востребованнее с каждым годом.

Местный бизнес активно развивает природные достопримечательности региона, улучшая их инфраструктуру и зачастую вводя плату за вход.

Но пока еще можно найти места, до которых рука бизнеса не добралась, и побывать там бесплатно. Расскажем о них.

Порог Большой Толли — вода и приключения

В 30 километрах от Петрозаводска, на реке Шуя, находится порог Большой Толли. Это место любят рафтингисты — здесь течение бурное, есть трудные участки, порог имеет 2-3 категорию сложности.

Конечно, не все увлекаются экстремальными сплавами, но даже просто посмотреть на эту красивую мощную реку — удовольствие.

Вокруг тишина, слышен только шум воды и редкое пение птиц. Здесь почти нет людей, и можно уединиться с природой.

Скала Чертов Стул — кресло природы с видом на город

На окраине Петрозаводска, возле Ботанического сада, есть тропинка в лес, которая ведет к необычной скале — Чертову Стулу. Он получил такое имя потому, что издалека напоминает большое кресло с подлокотниками.

Скала образовалась из лавы древнего вулкана Большая Ваара — она застыла именно в такой форме. С вершины открывается потрясающий вид на город и Онежское озеро.

Это место тихое, живописное и совсем не людное — идеальное для прогулки с семьей или дружественной компанией.

Долина зайцев — скала с живым характером

Еще одна необычная достопримечательность — Долина зайцев. Это скала протяженностью около 250 метров на дороге к курорту Марциальные Воды.

Раньше там были обычные надписи и граффити, но в 2018 году два предпринимателя создали здесь целую коллекцию деревянных резных зайцев.

Каждый из них имеет свое имя и характер: есть тут и Гном, и Снуп, и целая семья Лапиковых с Анатолием, Марусей и Надеждой Патрикеевной. Этот арт-объект быстро стал магнитом для туристов.

Курорт Марциальные Воды — история и целебная вода

Марциальные Воды — первый в России водный курорт, основанный по указу Петра I еще в 1719 году. Сегодня сюда можно просто прийти и погулять по красивой территории бесплатно.

Здесь стоят несколько храмов, включая Храм Петра и Павла﻿, который считается одним из старейших в Карелии. Курорт знаменит не только архитектурой, но и своими минеральными источниками.

Вода здесь очень богата железом, пить ее советуют прямо на месте, у источника. Если взять и отнести воду с собой, она быстро изменит вкус и свойства из-за реакции с кислородом.

Впрочем, этот особенный вкус — часть карельской природы.

Остальные природные жемчужины

Рядом с Петрозаводском есть и более известные туристические точки с платным входом: это водопад Кивач и древний вулкан Гирвас.