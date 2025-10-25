Чертов Стул и зайцы с характером: бесплатные тайники Карелии рядом с Петрозаводском

Карелия — туристический рай, который становится все востребованнее с каждым годом.
Местный бизнес активно развивает природные достопримечательности региона, улучшая их инфраструктуру и зачастую вводя плату за вход.
Но пока еще можно найти места, до которых рука бизнеса не добралась, и побывать там бесплатно. Расскажем о них.
Порог Большой Толли — вода и приключения
В 30 километрах от Петрозаводска, на реке Шуя, находится порог Большой Толли. Это место любят рафтингисты — здесь течение бурное, есть трудные участки, порог имеет 2-3 категорию сложности.
Конечно, не все увлекаются экстремальными сплавами, но даже просто посмотреть на эту красивую мощную реку — удовольствие.
Вокруг тишина, слышен только шум воды и редкое пение птиц. Здесь почти нет людей, и можно уединиться с природой.
Скала Чертов Стул — кресло природы с видом на город
На окраине Петрозаводска, возле Ботанического сада, есть тропинка в лес, которая ведет к необычной скале — Чертову Стулу. Он получил такое имя потому, что издалека напоминает большое кресло с подлокотниками.
Скала образовалась из лавы древнего вулкана Большая Ваара — она застыла именно в такой форме. С вершины открывается потрясающий вид на город и Онежское озеро.
Это место тихое, живописное и совсем не людное — идеальное для прогулки с семьей или дружественной компанией.
Долина зайцев — скала с живым характером
Еще одна необычная достопримечательность — Долина зайцев. Это скала протяженностью около 250 метров на дороге к курорту Марциальные Воды.
Раньше там были обычные надписи и граффити, но в 2018 году два предпринимателя создали здесь целую коллекцию деревянных резных зайцев.
Каждый из них имеет свое имя и характер: есть тут и Гном, и Снуп, и целая семья Лапиковых с Анатолием, Марусей и Надеждой Патрикеевной. Этот арт-объект быстро стал магнитом для туристов.
Курорт Марциальные Воды — история и целебная вода
Марциальные Воды — первый в России водный курорт, основанный по указу Петра I еще в 1719 году. Сегодня сюда можно просто прийти и погулять по красивой территории бесплатно.
Здесь стоят несколько храмов, включая Храм Петра и Павла, который считается одним из старейших в Карелии. Курорт знаменит не только архитектурой, но и своими минеральными источниками.
Вода здесь очень богата железом, пить ее советуют прямо на месте, у источника. Если взять и отнести воду с собой, она быстро изменит вкус и свойства из-за реакции с кислородом.
Впрочем, этот особенный вкус — часть карельской природы.
Остальные природные жемчужины
Рядом с Петрозаводском есть и более известные туристические точки с платным входом: это водопад Кивач и древний вулкан Гирвас.