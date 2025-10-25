Когда корона слетала, а генерал падал в обморок: курьёзы коронационных торжеств в России

Коронация — это важный и торжественный ритуал, когда новый правитель становится официальным монархом.
В любой стране это событие считается особенным, потому что монарх обещает служить своей стране и получает не только земную, но и божественную власть.
Для простых людей это знак начала новой эпохи, а для государства — подтверждение порядка и законности.
Почему короновались в Москве, а не в столице
В России коронации всегда проходили в Успенском соборе Московского Кремля. Даже после того, как Петр I перенёс столицу в Санкт-Петербург, традиция сохранялась.
Москва оставалась духовным сердцем страны, и это считалось важнее административных центров.
Исключение было лишь однажды — при Петре I, который в 1721 году впервые провозгласил себя императором в новой столице, Санкт-Петербурге.
Петр I: начало новой эры
Когда Пётр I победил в Северной войне, он решил называться императором. Это было важно — теперь Россия стала одной из сильнейших держав мира. Для этого придумали специальную церемонию.
В день коронации стреляли пушки на Петропавловской крепости и с кораблей на Неве, устраивали карнавалы и световые шоу. Пётр вышел к народу, показав, что он «свой».
Москва тоже не оставалась в стороне — через несколько недель торжества перенесли туда.
Екатерина II и её коронация
Екатерина Великая оказалась в непростой ситуации — её муж Пётр III был убит, а она сама взяла власть в свои руки. Коронация прошла с большим размахом, чтобы никто не сомневался в её законности.
Она въехала в Москву на золотой карете, по улицам шли триумфальные ворота, а по всему городу горели необычные факелы с просветительскими символами и надписями.
Закончился праздник карнавалом, на котором высмеивали пороки общества — обман, взяточничество, пьянство. Это был своеобразный урок для всех.
Екатерина хотела показать, что Россия обновляется и развивается.
Павел I: мистицизм и рыцарские идеалы
Коронация Павла I была очень необычной. Он хотел показать, что его власть не только государственная, но и священная.
В Успенском соборе ему надели далматик — одеяние византийских императоров, а корону подал не священник, а чиновник — чтобы подчеркнуть силу светской власти.
Павел очень серьёзно относился к символам: носил орденскую ленту, связанную с Петром Великим, и подчеркивал связь с историей России.
Он впервые провёл коронацию супруги, императрицы — так он хотел показать всю полноту своей власти и защитить себя от дворцовых интриг.
Александр II и дух прогресса
Когда Александр II взошёл на престол, Россия переживала тяжёлое время во время Крымской войны. Александр понимал, что нужна перемена.
Он приехал на коронацию на поезде — впервые в истории России, и новости о событии быстро дошли благодаря телеграфу.
Торжества были пышными и длились две недели — на Ходынском поле накрывали столы с едой для сотен тысяч людей.
Во время коронации играл гимн «Боже, царя храни», что стало символом преемственности династии Романовых.
Александр также подчеркнул многонациональность России, впервые представив на коронации народы разных национальностей.