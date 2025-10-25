Когда корона слетала, а генерал падал в обморок: курьёзы коронационных торжеств в России

Каждый император на свой лад делал эту церемонию, отражая дух своего времени — от мистики Павла I до прогресса Александра II.

Коронация — это важный и торжественный ритуал, когда новый правитель становится официальным монархом.

В любой стране это событие считается особенным, потому что монарх обещает служить своей стране и получает не только земную, но и божественную власть.

Для простых людей это знак начала новой эпохи, а для государства — подтверждение порядка и законности.

Почему короновались в Москве, а не в столице

В России коронации всегда проходили в Успенском соборе Московского Кремля. Даже после того, как Петр I перенёс столицу в Санкт-Петербург, традиция сохранялась.

Москва оставалась духовным сердцем страны, и это считалось важнее административных центров.

Исключение было лишь однажды — при Петре I, который в 1721 году впервые провозгласил себя императором в новой столице, Санкт-Петербурге.

Петр I: начало новой эры

Когда Пётр I победил в Северной войне, он решил называться императором. Это было важно — теперь Россия стала одной из сильнейших держав мира. Для этого придумали специальную церемонию.

В день коронации стреляли пушки на Петропавловской крепости и с кораблей на Неве, устраивали карнавалы и световые шоу. Пётр вышел к народу, показав, что он «свой».

Москва тоже не оставалась в стороне — через несколько недель торжества перенесли туда.

Екатерина II и её коронация

Екатерина Великая оказалась в непростой ситуации — её муж Пётр III был убит, а она сама взяла власть в свои руки. Коронация прошла с большим размахом, чтобы никто не сомневался в её законности.

Она въехала в Москву на золотой карете, по улицам шли триумфальные ворота, а по всему городу горели необычные факелы с просветительскими символами и надписями.

Закончился праздник карнавалом, на котором высмеивали пороки общества — обман, взяточничество, пьянство. Это был своеобразный урок для всех.

Екатерина хотела показать, что Россия обновляется и развивается.

Павел I: мистицизм и рыцарские идеалы

Коронация Павла I была очень необычной. Он хотел показать, что его власть не только государственная, но и священная.

В Успенском соборе ему надели далматик — одеяние византийских императоров, а корону подал не священник, а чиновник — чтобы подчеркнуть силу светской власти.

Павел очень серьёзно относился к символам: носил орденскую ленту, связанную с Петром Великим, и подчеркивал связь с историей России.

Он впервые провёл коронацию супруги, императрицы — так он хотел показать всю полноту своей власти и защитить себя от дворцовых интриг.

Александр II и дух прогресса

Когда Александр II взошёл на престол, Россия переживала тяжёлое время во время Крымской войны. Александр понимал, что нужна перемена.

Он приехал на коронацию на поезде — впервые в истории России, и новости о событии быстро дошли благодаря телеграфу.

Торжества были пышными и длились две недели — на Ходынском поле накрывали столы с едой для сотен тысяч людей.

Во время коронации играл гимн «Боже, царя храни﻿», что стало символом преемственности династии Романовых.

Александр также подчеркнул многонациональность России, впервые представив на коронации народы разных национальностей.