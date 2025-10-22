Храм, метро и мавзолей: как прожил последние дни своей жизни Владимир Фролов, который создал красоту Спаса на Крови

Несмотря на все испытания, искусство выстояло, оно сохраняется в камне и стекле.

Храм Спаса-на-Крови — одна из самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Его уникальность в том, что весь интерьер украшен мозаикой.

Это самая большая мозаика в Европе. Она покрывает площадь более 7000 квадратных метров. Но за этой красотой стоит история удивительного человека — Владимира Фролова.

Как появился храм и почему он особенный

Храм построили на том самом месте, где был смертельно ранен император Александр II. В проекте участвовали известный архитектор Альфред Парланд и архимандрит Игнатий.

Изначально планировали расписать интерьер, а мозаикой украсить только фасады и иконостас. Но в результате конкурса на выполнение мозаичных работ победила мастерская Фролова.

Кто такой Владимир Фролов

Владимир Фролов родился в Санкт-Петербурге в 1874 году в семье, где мозаикой занимались несколько поколений.

Старший брат Александр открыл вместе с отцом первую в России частную мастерскую декоративной мозаики. Владимир присоединился к ним через несколько лет.

После смерти Александра в 1897 году Владимир взял на себя руководство мастерской. Его работы быстро стали известны не только в России, но и за её пределами.

Мастерская Фролова и мозаики храма

Работы по мозаикам Спаса-на-Крови шли под руководством архитектора Парланда и художников, среди которых были знаменитые Рябушкин и Васнецов. Всего над проектом трудились 32 художника.

Мастерская Фролова была не только производственным местом, но и домом для семьи Владимира. Там же жил его внук, который сохранил воспоминания о работе и жизни этого удивительного человека.

Тяжёлые времена после революции

После 1917 года в Советской России религия была под запретом. Храмы перестали строить, а мастерские, занимающиеся церковным искусством, закрывали.

Мастерскую Фролова тоже закрыли — Владимир оказался практически без работы и без дома. Но он не уехал из страны, не бросил своё дело.

В 1929 году известный архитектор Алексей Щусев помог ему получить заказ для мавзолея Ленина.

И здесь Фролов использовал стекло, оставшееся с царских времен — это значит, что мавзолей украшен императорской смальтой.

Работа в блокадном Ленинграде и последние мозаики

Фролов выжил в тяжёлые годы войны, продолжал работать даже во время блокады Ленинграда. Ему было за 60, но он не смог оставить свою мастерскую.

Последний заказ — мозаики для московского метро — он выполнил буквально за несколько дней до смерти в 1942 году. Эта мозаика — последняя в его жизни.

Владимир Фролов умер от истощения в блокадном Ленинграде, похоронен в братской могиле на кладбище «Остров Декабристов».