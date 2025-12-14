Жизнь без регистрации: кого оштрафуют первым — жильцов или владельца квартиры, и чем это обернётся каждому

В России предусмотрена обязательная регистрация граждан по месту проживания, которая необходима для информирования государственных органов о месте нахождения человека. Александр Якубовский, представляющий комитет Государственной думы по строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подробно разъяснил действующий порядок. Соблюдать формальности требуется не всегда: проживать по адресу, где не оформлена регистрация, допускается не более трёх месяцев, или 90 суток.
Если человек остаётся по новому адресу дольше, ему необходимо оформить временную регистрацию. За проживание сверх установленного срока или за невыполнение обязанностей при смене постоянного места жительства, а именно несвоевременную регистрацию в течение семи рабочих дней, предусмотрены штрафные санкции. Якубовский отметил: «Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней».
Размер денежного взыскания для большинства субъектов составляет от 2 до 3 тысяч рублей, но для жителей Москвы и Санкт-Петербурга сумма увеличивается — от 3 до 5 тысяч рублей. Помимо самого проживающего, к административной ответственности может быть привлечён и владелец жилья, который разрешил находиться в квартире лицу без требуемой регистрации. То есть штраф ожидает как жильца, так и собственника объекта недвижимости.
- Штраф за отсутствие регистрации по месту пребывания: 2–3 тысячи рублей;
- В Москве и Санкт-Петербурге — 3–5 тысяч рублей;
- Ответственность наступает и для хозяина, и для проживающего лица.
Факты фиктивной регистрации выделяются отдельной статьёй в уголовном законодательстве. По словам депутата, положения статей 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса предусматривают наказание в случаях, когда гражданин оформляет регистрацию без намерения там жить, либо владелец жилья регистрирует чужих лиц за вознаграждение. В подобных обстоятельствах помимо штрафа возможно назначение обязательных работ или даже ограничение свободы.
По словам Якубовского, отсутствие регистрации не оказывает воздействия на имущественные права — гражданин не теряет право собственности или возможность пользования своим жильём.