Русский концептуализм осиротел: умер выдающийся художник Эрик Булатов

В возрасте 92 лет ушёл из жизни Эрик Булатов — заметный представитель отечественного концептуального искусства, талантливый скульптор и фотограф. Информацию об этом обнародовали представители одного из профильных изданий. Булатов прославился оригинальным сочетанием изображения и текста, а в советские годы широко известен как иллюстратор книг для детей.

В конце 1980-х годов художник перебрался за рубеж, работая в Нью-Йорке и Париже, при этом продолжая активное взаимодействие с российским художественным сообществом. В 2020 году в городе Выкса на основании его задумки создали настенное панно. К его юбилеям в последние годы прошли обширные экспозиции, которые были организованы в Москве и Нижнем Новгороде.

Полотно Булатова «Слава КПСС» в 2008 году было продано на аукционе по рекордной для живущих российских авторов цене — 2,1 миллиона долларов. Художник являлся почётным членом Российской академии художеств и состоял в числе членов-корреспондентов Саксонской академии искусств. Автор прошёл путь организатора более чем 30 собственных выставок на разных континентах, а его работы включены в фонды ведущих музеев страны, таких как Третьяковская галерея и Русский музей.

«Слава КПСС» — одна из самых значимых работ, долгие годы оставалась самой дорогостоящей среди произведений современных российских живописцев».