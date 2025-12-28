Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица

Хотите отмотать время назад, но скальпель и даже инъекции — пока не ваш вариант? У визажистов есть для вас пара лайфхаков из профессионального арсенала. Это не про маскировку возраста, а про световую коррекцию — тот самый бесплатный фотошоп в реальной жизни.

Главный принцип — игра на свете и тени. Наша цель — вернуть лицу те световые акценты, которые с годами имеют свойство «смываться». И для этого нужны всего три ключевых продукта, которые, скорее всего, уже пылятся у вас в косметичке.

Во-первых, консилер — но не там, где вы привыкли. Профессионалы наносят его точкой под начало брови и аккуратно растушевывают. Этот прием буквально «приподнимает» надбровную дугу, открывая взгляд и визуально разглаживая кожу в самой капризной зоне — вокруг глаз.

Во-вторых, тональная основа с хитростью. Для легкого лифтинг-эффекта визажисты смешивают ваш обычный тон с основой на один-два оттенка темнее и теплее. Этой смесью проходятся по периметру лица — по скулам, под челюстью, по боковым сторонам лба. Центр же лица остается светлым. Такой контурный макияж в паре капель создает потрясающую объемность.

И, наконец, хайлайтер — но не «диско-шар». Ваша стратегическая цель — верхушки скул, центр лба, «галочка» над верхней губой и внутренние уголки глаз. Легкое сияние в этих точках притягивает свет туда, где он молодит.