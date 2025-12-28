В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10%

В России ожидается существенное оживление рынка ипотечного кредитования во второй половине 2026 года. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной думы по финансовому рынку. Поводом для такого прогноза послужило снижение ключевой ставки, ожидаемое к этому периоду.
По словам депутата, активное увеличение спроса на ипотеку станет возможным, когда уровень ставок опустится ниже 15%. Сейчас разница между ключевой и рыночной ипотечной ставками составляет примерно 4 процентных пункта. Таким образом, показатели кредитной активности могут вырасти, если Центробанк понизит ключевую ставку до 10%.
Аксаков отметил:
«Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное – не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными».
Таким образом, в будущем запланирована точечная помощь для отдельных категорий заемщиков.
