Городовой / Город / Символ борьбы и памяти: что увековечат в петербургском Саду Милосердия и почему языком пламени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Символ борьбы и памяти: что увековечат в петербургском Саду Милосердия и почему языком пламени

Опубликовано: 18 сентября 2025 13:01
Женщины, маски
Символ борьбы и памяти: что увековечат в петербургском Саду Милосердия и почему языком пламени
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Это четыре бронзовых языков пламени высотой четыре метра — символ разрушительной силы вируса и общей трагедии.

В Саду Милосердия в Красногвардейском районе Петербурга установят памятник, посвященный всем погибшим от пандемии COVID-19.

Скульптура как память и символ

«Памятник — аллюзия огня и смерча, ведь пандемия была стихией, в которой люди сгорали», — объяснил автор работы Владимир Бродарский.

Где и когда

Как пишет пресс-служба администрации района, памятник возведут рядом с инфекционной больницей имени Боткина, куда в Петербурге поступали первые пациенты с коронавирусом.

Ожидается, что к концу октября он напомнит о цене и подвиге — всем жертвам и медикам.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».