Символ борьбы и памяти: что увековечат в петербургском Саду Милосердия и почему языком пламени

В Саду Милосердия в Красногвардейском районе Петербурга установят памятник, посвященный всем погибшим от пандемии COVID-19.
Скульптура как память и символ
«Памятник — аллюзия огня и смерча, ведь пандемия была стихией, в которой люди сгорали», — объяснил автор работы Владимир Бродарский.
Где и когда
Как пишет пресс-служба администрации района, памятник возведут рядом с инфекционной больницей имени Боткина, куда в Петербурге поступали первые пациенты с коронавирусом.
Ожидается, что к концу октября он напомнит о цене и подвиге — всем жертвам и медикам.