Диван пустует: почему в 2025‑м петербуржцы разлюбили психологов

Объём рынка психологических услуг в России в 2024 году составил 88,3 млрд рублей, а уровень спроса достиг самой высокой отметки за последние 15 лет.

В последнее время рынок психологических услуг в Петербурге начал сокращаться после периода быстрого роста. Согласно оценке Веры Дементьевой, сооснователя городского сервиса онлайн-практики для молодых специалистов, сейчас в отрасли наблюдается явное превышение числа специалистов над количеством желающих обратиться за помощью. Этот ключевой момент она осветила в беседе с журналистами.

По словам Дементьевой, по итогам 2024 года объем российского рынка психологических услуг достиг 88,3 миллиарда рублей, что составило прирост на 17,4% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на услуги специалистов в этой сфере к концу года оказался на максимальном уровне за пятнадцать лет. Однако уже к лету 2025 года интерес граждан к консультациям начал быстро снижаться.

Эксперт сообщила, что в настоящее время специалистам становится всё сложнее находить клиентов, а общее число психологов уменьшается. Дементьева подчеркнула:

«Пока рано говорить об этом как о сформировавшемся тренде, но мы видим такие изменения».

По её мнению, после достижения пика в 2024 году отрасль закономерно перешла к этапу снижения активности.

На рынке всё чаще встречаются молодые специалисты, а клиенты становятся более осведомленными: изучают литературу и самостоятельно пытаются разобраться в трудных ситуациях. К тому же, на ситуацию влияет и экономическая обстановка. Люди отказываются от продолжительной терапии в пользу разовых консультаций и стараются сократить затраты.

Дементьева пояснила:

«Если сравнить с медициной, это похоже на то, когда человек стремится снять симптомы недомогания таблеткой, вместо того чтобы разобраться с причинами и пролечить их. Есть и те, кто до последнего не идёт на консультацию, откладывает деньги, а когда чувствует, что совсем не справляется, обращается сразу к врачу-психиатру, полагая, что это более надёжно»