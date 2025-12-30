Мегаполис гостей: Петергоф встретил более 5 миллионов туристов

В новогодние каникулы парки открыты для посетителей ежедневно с 9 до 18 часов.

В нынешнем году государственный музей-заповедник «Петергоф» стал местом притяжения для более 5 миллионов гостей, что практически не отличается от посещаемости в прошлом сезоне. Об этом сообщил руководитель учреждения Роман Ковриков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что всё больше людей предпочитают самостоятельные поездки, а число экскурсий для коллективов сейчас не превышает пятой части от общего потока.

Ковриков также обратил внимание, что система скидок становится всё более востребованной и доля гостей, которые пользуются льготами. Как отметил директор на пресс-конференции:

«С каждым годом количество льготных посетителей растёт, в этом году оно достигло уже 30%»

Среди событий уходящего года — проект, посвящённый 80-летию окончания войны, где расскажут о восстановлении паркового комплекса после военных лет. Помимо этого, весенний праздник открытия фонтанов и осенний фестиваль.

Первый в истории Петергофа фестиваль джаза под руководством Игоря Бутмана, также прошёл в этом году. На время новогодних каникул все парки открыты для прогулок ежедневно с 9:00 до 18:00. Музейные залы будут открыты для горожан и туристов со 2 по 11 января.

Для детей подготовлены праздничные представления: в Большой оранжерее новогодние ёлки пройдут 30 декабря и 6 января, а Детский центр разработал новую программу под названием «Где зимует попугай?». В

В музее в новом году развернутся и другие события, среди которых запланировано светское празднество по случаю двухвекового юбилея ансамбля «Александрия» и совместные проекты с «Царицыно».

Руководство анонсировало, что летом 2026 года завершится восстановление Путевого дворца Петра Первого — самого раннего памятника Стрельны, датируемого началом XVIII столетия.

