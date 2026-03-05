С каким флотом связан Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург является важным центром для Балтийского флота: здесь расположены Адмиралтейство, учебные заведения, судостроительные предприятия и научно-исследовательские институты.

Санкт-Петербург тесно связан с Балтийским флотом — одним из старейших военно-морских объединений России. Его создание стало результатом решимости Петра I получить выход к Балтийскому морю и заложить основы российского кораблестроения.

Рождение флота

Днём рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года. В этот день гребная флотилия из 30 шлюпок под командованием Петра I одержала первую боевую победу в устье Невы, захватив два шведских судна — «Гедан» и «Астрильд». Все участники сражения были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

Почти сразу после основания Санкт-Петербурга в 1703 году началось строительство Адмиралтейской верфи — центра кораблестроения в России. Здесь создавались первые отечественные корабли, которые впоследствии блестяще проявили себя в морских баталиях.

Историческая слава

Балтийский флот сыграл ключевую роль в Северной войне (1700–1721 гг.). Он одержал победы в Гангутском, Эзельском и Гренгамском сражениях, что способствовало победе России в войне и возвращению прибалтийских земель.

В Крымской войне (1853–1856 гг.) балтийцы сорвали попытки англо-французского флота захватить Кронштадт, Свеаборг, Гельсингфорс и блокировать Санкт-Петербург с моря.

В Великой Отечественной войне флот оборонял Моонзундские острова, Таллин и полуостров Ханко, участвовал в Таллинском переходе, героической обороне Ленинграда, поддерживал наступление Красной армии в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании. За годы войны балтийцы потопили 1205 вражеских кораблей и уничтожили более 2400 самолётов противника.

Научные достижения

Балтийский флот внёс значительный вклад в географические открытия. В ходе кругосветных плаваний кораблей флота было сделано 432 географических открытия, а на картах мира увековечены имена 98 адмиралов и офицеров Балтфлота. Среди знаменитых балтийцев — флотоводцы Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, Михаил Лазарев, учёные-путешественники Витус Беринг и Фаддей Беллинсгаузен.

Современность

Сегодня Балтийский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Его основные задачи:

защита экономической зоны и районов производственной деятельности;

пресечение незаконной деятельности;

обеспечение безопасности судоходства;

выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана.

Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). Штаб флота расположен в Калининграде.

Таким образом, Балтийский флот — не просто военно-морское объединение, а символ морской славы России, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга и сыгравший ключевую роль в судьбе страны.

