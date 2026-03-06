Какой самый большой разводной мост в Санкт-Петербурге?

Самым большим разводным мостом в Санкт-Петербурге считается мост Александра Невского протяженностью более 900 метров.

Самый большой разводной мост в Санкт-Петербурге — это мост Александра Невского. Его общая длина с учётом береговых сооружений составляет 907,7 метра, а длина разводного пролёта — 629 метров. Это также самый высокий мост через Неву в городе: высота разводного пролёта достигает 11 метров.

Особенности конструкции

Мост представляет собой семипролётное железобетонное сооружение с разводным пролётом посередине и пандусами на обоих берегах. Разводной пролёт — двукрылый, с гидравлическим приводом. Два крыла поднимаются всего за две минуты. Ширина разводного пролёта — 50 метров.

При строительстве моста впервые в СССР были применены ванты — стальные тросы диаметром 70 мм, которые стягивают отдельные части конструкции. Они вместе с электрическими кабелями проходят через специальные отверстия в мосту. Натяжение вантов регулируется в зависимости от температуры воздуха: в холодную погоду натяжение ослабляют, в жару — подтягивают с помощью лебёдок.

Тротуар на постоянных пролётах и пандусах отделён от проезжей части гранитным поребриком, а на разводном пролёте — металлическим. По периметру переправы установлено 760 светодиодных прожекторов.

История

Строительство моста началось в 1960 году, а открытие состоялось 5 ноября 1965 года. Первоначально проект назывался «Староневский», но позже мосту было присвоено название в честь новгородского князя Александра Невского, мощи которого находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В 1982 году из-за износа конструкции рухнул в воду один из противовесов моста весом 700 тонн. Мост закрыли для движения, наладив паромное сообщение. После замены противовеса переправу вновь открыли.

С 2000 по 2001 год проходила капитальная реконструкция моста. В ходе работ были заменены 12 километров вантов и полностью обновлена гидроизоляция.

Интересные факты