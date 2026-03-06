1,5 млрд на блеск гранита: Петербург облачает вестибюли «Яхтенной» и «Зоопарка» в камень

Работы в вестибюле станции «Яхтенная» начнутся с 1 декабря 2026 года, в вестибюле станции «Зоопарк» — с 1 августа 2027 года.

Строители петербургского метро продолжают подготовку нового участка «зеленой» линии Невско-Василеостровской ветки.

Вестибюли будущих станций «Яхтенная» и «Зоопарк» приводят в порядок для отделки натуральным камнем, на эти работы выделено 1,5 млрд рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Детали тендера

Компания «Метрострой Северной Столицы» под руководством Дмитрия Васильева объявила конкурс на сайте госзакупок для облицовки камнем станций «Яхтенная» и «Зоопарк» в рамках строительства от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка».

Начальная цена контракта — 1,5 млрд рублей, итоги подведут 25 марта.

Места работ

Облицовка пройдет по двум адресам: вестибюль «Яхтенной» (севернее пересечения Туристской улицы и Богатырского проспекта), вестибюль «Зоопарка» (на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов).

Подрядчик подготовит проект работ, доставит материалы, обеспечит геодезический контроль, а материалы должны быть устойчивы к плесени и грибку.

Требования к отделке

Финишные материалы для пассажирских зон, наружных элементов (платформы, вестибюли, переходы, вентиляционные киоски) и архитектурные эскизы согласуют с проектантами.

Перед стартом отделки пассажирских зон подрядчик изготовит и представит полноразмерный макет («мокап») пола, стен, колонн, потолка и их стыков — после согласования деталей.

Объемы и сроки

На «Яхтенной» гранитом или керамогранитом покроют платформу (2244,28 м²) и пол перехода (917,5 м²); на «Зоопарке» вестибюль — гранитом на 1841,4 м².

Работы на «Яхтенной» начнутся 1 декабря 2026 года, на «Зоопарке» — 1 августа 2027 года, облицовка завершится к 30 июня 2028 года, контракт — до 30 декабря 2028 года.