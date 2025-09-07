И после смерти не обрести покой: что свидетели обнаружили во время эксгумации тела Гоголя

Писатель всю жизнь боялся быть похороненным заживо.

31 мая 1931 года у стен Данилова монастыря в Москве собрались писатели, историки и чиновники. Казалось бы — обычная процедура: перенос праха Николая Гоголя на Новодевичье кладбище в рамках реконструкции столицы.

Но именно тогда зародилась одна из самых мрачных легенд русской литературы — слух о пропавшей голове Гоголя.

Легенда о черепе

Писатель Владимир Лидин утверждал: когда вскрыли массивный гроб, черепа не было. Ходили слухи, что ещё в 1909 году монахи тайно вынесли голову и передали её коллекционеру Алексею Бахрушину.

Проверки позже ничего не подтвердили — ни в его собрании, ни в архивах не нашли загадочного трофея. Но история разлетелась по кулуарам и до сих пор подпитывает конспирологию.

Вандализм или миф

Другая версия — куда прозаичнее. Литератор Вячеслав Полонский писал, что череп был на месте, но вокруг царило варварство.

По его словам, Александр Малышкин вырвал кусок сюртука Гоголя, поэт Анатолий Стенич утащил ребро, другие растаскивали фрагменты гроба на сувениры. Сам Лидин не отрицал, что взял лоскут ткани и вшил его в переплёт «Мёртвых душ».

Свидетели путаются

Археолог А. Смирнов уверял: голова точно была, просто лежала непривычно — набок. А историк А.С. Соловьёв и вовсе заявлял, что гроба не нашли, обнаружив сеть подземных ходов.

Сумерки, нервная атмосфера, отсутствие документальных актов и фото сделали своё дело: воспоминания участников противоречат друг другу. Говорили и вовсе, что гроб был расцарапан изнутри, будто в нем какое-то время лежал живой человек.

Разгадка так и не найдена

Официальных доказательств нет. Нет фотографий вскрытия, нет актов, только устные истории. В результате тайна эксгумации превратилась в миф, где переплелись мистические слухи и банальный вандализм.