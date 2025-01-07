«Город над вольной Невой»: история неофициального гимна Петербурга и его связи с «Зенитом»

Санкт-Петербург – город с богатой историей и культурой, имеет не только официальный гимн, но и неофициальный, любимый многими поколениями петербуржцев. Речь идет о «Вечерней песне», более известной под названием «Город над вольной Невой». Эта удивительная мелодия, ставшая символом города на Неве, имеет глубокие корни и тесно связана с судьбами двух талантливых людей – композитора Василия Павловича Соловьева-Седого и поэта Александра Дмитриевича Чуркина.

Оба этих деятеля культуры были неразрывно связаны с Ленинградом. Василий Соловьев-Седой родился и провел здесь большую часть своей жизни, а Александр Чуркин, с 24 лет служил командиром взвода и пережил первую блокадную зиму. Из-за тяжелого состояния его эвакуировали в Архангельск. По окончании войны оба вернулись в родной город, где продолжили свою творческую деятельность.

В мирные 60-е годы, старые друзья Соловьев-Седой и Чуркин решили написать песню, посвященную их родному городу. Результатом их совместного творчества стала одна из самых трогательных советских песен, прославляющая красоту и величие Ленинграда.

Первым исполнителем «Вечерней песни» стал популярный в те годы певец Марк Бернес, который внес огромный вклад в распространение песни. Впоследствии «Город над вольной Невой» исполняли многие артисты, но именно в исполнении Бернеса она обрела всенародную любовь.

Удивительная история песни на этом не заканчивается. В начале 80-х годов болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» создали свой «Гимн болельщиков», взяв за основу музыку «Вечерней песни». От оригинального текста Александра Чуркина остались лишь три строки первого куплета, а вот мелодия Соловьева-Седого легла в основу нового гимна.

Эта переделанная песня сразу вошла в репертуар преданных болельщиков «Зенита». Позднее Василий Соловьев-Седой младший, внук композитора и фанат «Зенита», предоставил любимому клубу авторские права на использование мелодии своего деда.

«Вечерняя песня» – это не просто музыкальное произведение, это часть истории Петербурга, символ его культурного наследия и неразрывная связь поколений. Это мелодия, которая объединяет людей, вызывает гордость за свой город и остается популярной уже многие десятилетия.