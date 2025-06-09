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9 июня в истории Петербурга: как в 1931 году появился легендарный поезд, ставший символом советской роскоши

Опубликовано: 9 июня 2025 08:02
Петр I, поезд
9 июня в истории Петербурга: как в 1931 году появился легендарный поезд, ставший символом советской роскоши
Городовой ру

Покушение на Александра II и его трагическая развязка в Петербурге.

9 июня — день, который оставил заметный след в истории Петербурга. От рождения великого реформатора Петра I до запуска легендарного поезда «Красная стрела» — что же произошло в этот день?

1672: Рождение Петра I — последнего царя и первого императора

9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года родился Петр I Алексеевич — последний царь Вся Руси и первый великий император.

С 1689 года Петр I стал править единодержавно, а с 1721 года стал считаться первым русским императором. Умер Петр I утром 8 февраля 1725 года, а править страной стала его жена, бывшая служанка Марта Скавронская, известная как Екатерина Первая.

1879: Казнь Александра Соловьева — покушение на императора Александра II

В 1879 году на Смоленском поле был казнен революционер Александр Соловьев, покушавшийся на жизнь императора Александра II. Попытка убить императора была не первой, и Александр считал, что его хранит господь.

На этот раз террорист поджидал императора около Зимнего дворца, где тот любил прогуливаться. Выстрелил пять раз, но ни разу не попал. Его ударили шашкой по спине и бездыханного отправили в тюрьму.

Посмотреть на казнь пришло около 70 тысяч петербуржцев. Соловьев отказался от услуг священника, только поклонился ему. Гроб с телом террориста был вывезен на остров Голодай и там же закопан.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», Александра II все же убили, но только в 1881 году. Народоволец Игнатий Гриневицкий бросил царю в ноги бомбу, отчего тот был смертельно ранен.

1931: Первый рейс легендарной «Красной стрелы»

В 1931 году, в ночь с 9 на 10 июня из Ленинграда в Москву в свой первый рейс отправился легендарный поезд «Красная стрела».

Первоклассный состав из 12 вагонов развивал среднюю скорость в 70 километров в час, ехал без задержек и опозданий. А путь составлял 9 часов 48 минут. Состав двигался не спеша специально для того, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.

«Красная стрела» отличалась особым шиком. Здесь работал ресторан, а ужин можно было заказать даже в купе. На телефонном узле вас могли связать с любым городом Европы. Существовали, так называемые, СВ вагоны, где в каждом купе было всего по два мягких дивана.

Поезд отправлялся с вокзала ровно в 23:55 (позже вторая «Красная стрела» выезжала в 23:59). Как считают в ОАО «РЖД», «Красная стрела» за всю свою долгую историю перевезла свыше 25 миллионов пассажиров.

9 июня — день рождения великого императора, день трагической казни и день рождения легендарного поезда. История Петербурга — это калейдоскоп событий, каждое из которых оставило свой неповторимый след в летописи города.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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