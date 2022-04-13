Ильдар Абдразаков

Родственница Ильдара Абдразакова стала жертвой воров.
Удивительное шоу, посвященное 75-летию победы, можно будет увидеть и по телевизору.
Петербург сегодня отмечает свой 313-й день рождения, и в честь праздника администрация решила преподнести горожанам шикарный подарок: в 21:00 на Дворцовой площади Анна Нетребко бесплатно
День рождения города принято отмечать широко и со вкусом. В этом году в программе: запуск фонтанов в Летнем саду, кукольный театр в Михайловском саду, концерт на Дворцовой площади, красочный
Поклонники оперной дивы Анны Нетербко смогут бесплатно посетить концерт певицы 27 мая, когда Санкт-Петербург отметит свой 313-й день рождения. Для всех желающих будет открыт свободный вход на
25 мая 2014 года в 21.00 в рамках празднования Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга на Дворцовой площади пройдет Гала-концерт звезд мировой оперы и балета, в котором выступят одни из самых
19 декабря 2013 года на сцене БКЗ «Октябрьский». В новой программе эстрадного проекта «В отражении звезд» Владимир Самсонов исполнит свои авторские версии-каверы песен ярчайших поп-звезд 20-го
С 24 по 31 августа в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича пройдет Девятый Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Более 100
Премьера оперы Шарля Гуно «Фауст» на сцене Мариинского театра 26 и 27 апреля Новая постановка оперы Шарля Гуно «Фауст» на либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре по
22 июня в 17.30 в петербургском Пресс-клубе XIV Международного конкурса имени П.И.Чайковского состоится встреча с членами жюри конкурса вокалистов — Ольгой БОРОДИНОЙ и Ильдаром АБДРАЗАКОВЫМ.
Более пятидесяти лет Международный конкурс имени П.И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Конкурс традиционно становится стартовой площадкой для молодых одаренных
Более пятидесяти лет Международный конкурс имени П.И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Конкурс традиционно становится стартовой площадкой для молодых одаренных
13, 14 и 21 июля Мариинский театр представляет премьеру фестиваля «Звезды белых ночей» - оперу Верди «Аттила» в
19 июля программой «Диана Вишнёва: Красота в движении» закрывается главный музыкальный фестиваль России - XVII Музыкальный Фестиваль «Звезды белых ночей».
VIII Международный конкурс молодых оперных певцов имени Н.А. Римского-Корсакова С 18 по 26 октября в Санкт-Петербурге пройдёт VIII Международный конкурс молодых оперных певцов имени Н.А.
Предлагаем вниманию посетителей нашего портала календарь мартовских событий в Мариинском театре. 2 марта Софья Гумерова впервые исполнит партию Китри в балете "Дон Кихот".
Со 2 по 11 ноября состоится VI Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского - Корсакова. Учредители конкурса: Министерство культуры РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Мариинский театр.
Ответ на этот непростой вопрос каждый желающий сможет получить со 2 по 11 ноября на турах и концертах Международного конкурса молодых оперных певцов им.