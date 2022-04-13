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Ильдар Абдразаков

Город
Программа празднования Дня города 2016: что можно посетить 27, 28 и 29 мая
День рождения города принято отмечать широко и со вкусом. В этом году в программе: запуск фонтанов в Летнем саду, кукольный театр в Михайловском саду, концерт на Дворцовой площади, красочный
25 май 2016 18:13
Шоу-бизнес
Классика на свежем воздухе: в День города будет бесплатный концерт классической музыки
Поклонники оперной дивы Анны Нетербко смогут бесплатно посетить концерт певицы 27 мая, когда Санкт-Петербург отметит свой 313-й день рождения. Для всех желающих будет открыт свободный вход на
05 май 2016 14:56
Шоу-бизнес
Мировая оперная примадонна Элина Гаранча даст концерт в День города
25 мая 2014 года в 21.00 в рамках празднования Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга на Дворцовой площади пройдет Гала-концерт звезд мировой оперы и балета, в котором выступят одни из самых
19 май 2014 10:28
Шоу-бизнес
IX Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой
С 24 по 31 августа в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича пройдет Девятый Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Более 100
09 авг 2013 12:23
Шоу-бизнес
VI Международный конкурс молодых оперных певцов
Со 2 по 11 ноября состоится VI Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.А. Римского - Корсакова. Учредители конкурса: Министерство культуры РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Мариинский театр.
01 ноя 2004 14:01
Эксклюзив
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