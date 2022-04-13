Ильдар Абдразаков

Программа празднования Дня города 2016: что можно посетить 27, 28 и 29 мая

День рождения города принято отмечать широко и со вкусом. В этом году в программе: запуск фонтанов в Летнем саду, кукольный театр в Михайловском саду, концерт на Дворцовой площади, красочный