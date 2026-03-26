Абдразаков у руля Михайловского: президент предрекает «новые краски» легендарной сцене
Абдразаков у руля Михайловского: президент предрекает «новые краски» легендарной сцене

Опубликовано: 26 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
О назначении Абдразакова новым худруком Михайловского театра объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 11 марта.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре поздравил Ильдара Абдразакова с назначением художественным руководителем Михайловского театра и выразил уверенность, что под его руководством знаменитый коллектив "заблестит новыми красками".

Он обратился к Абдразакову, присутствовавшему на встрече и поздравил Ильдара Амировича с назначением на престижную должность худрука Михайловского театра в Петербурге.

Путин отметил, что театр пользуется заслуженным авторитетом как среди профессионалов, так и у зрителей благодаря отличному коллективу, и пожелал новому руководителю успехов.

О назначении Абдразакова объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 11 марта на встрече с театральным коллективом. Помимо этого, Абдразаков возглавляет Севастопольский театр оперы и балета.

Автор:
Юлия Аликова
