Абдразаков у руля Михайловского: президент предрекает «новые краски» легендарной сцене

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре поздравил Ильдара Абдразакова с назначением художественным руководителем Михайловского театра и выразил уверенность, что под его руководством знаменитый коллектив "заблестит новыми красками".

Путин отметил, что театр пользуется заслуженным авторитетом как среди профессионалов, так и у зрителей благодаря отличному коллективу, и пожелал новому руководителю успехов.

О назначении Абдразакова объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 11 марта на встрече с театральным коллективом. Помимо этого, Абдразаков возглавляет Севастопольский театр оперы и балета.