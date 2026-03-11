Народный артист Абдразаков возглавит Михайловский театр

Опубликовано: 11 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Александра Беглова считает, что это откроет "новую страницу в истории театра".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о назначении народного артиста России Ильдара Абдразакова новым художественным руководителем Михайловского театра.

Об этом он сообщил во время встречи с театральным коллективом, где он отметил, что таким образом начинается новая глава в истории театра, и представил Абдразакова сотрудникам, сообщает 78.ru.

Абдразаков — всемирно известный оперный певец, режиссер и общественный деятель, народный артист России. С декабря 2024 года он занимал пост худрука Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Кроме того, он лауреат Государственной премии РФ, солист Мариинского и Большого театров, обладатель множества российских и международных наград в сфере культуры и искусства, а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Автор:
Юлия Аликова
