Народный артист Абдразаков возглавит Михайловский театр

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о назначении народного артиста России Ильдара Абдразакова новым художественным руководителем Михайловского театра.
Об этом он сообщил во время встречи с театральным коллективом, где он отметил, что таким образом начинается новая глава в истории театра, и представил Абдразакова сотрудникам, сообщает 78.ru.
Абдразаков — всемирно известный оперный певец, режиссер и общественный деятель, народный артист России. С декабря 2024 года он занимал пост худрука Севастопольского государственного театра оперы и балета.
Кроме того, он лауреат Государственной премии РФ, солист Мариинского и Большого театров, обладатель множества российских и международных наград в сфере культуры и искусства, а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.