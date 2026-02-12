Города-призраки России: 3 живописных места, где давно не ступала нога человека - координаты

Красивые места России, где остановилась жизнь

В разных уголках России можно встретить города и посёлки, где когда-то кипела жизнь, работали школы и заводы, а сегодня осталась лишь тишина. Одни опустели из-за экономических кризисов, другие стали жертвами техногенных катастроф, третьи оказались никому не нужны после смены военных приоритетов. Вот три истории таких мест — от каменистых аулов до секретных баз.

Бечевинка, Камчатский край

Города-призраки России: 3 живописных места, где давно не ступала нога человека - координаты - image 1

Бывший закрытый военный городок

Координаты: 53.272569, 159.784325

Как добраться: автомобильных дорог нет — только вертолёт или экскурсия с гидом

Лучшее время: лето

В 1960-х в живописной бухте Бечевинка построили секретный посёлок для базы подводных лодок. В документах его обозначали условными названиями, чтобы скрыть истинное назначение. К 1971 году здесь уже были жилые дома, школа, детский сад и котельная. Всё работало, всё было засекречено.

В 1996 году гарнизон расформировали. Городок опустел за несколько дней. Сегодня здесь — полуразрушенные здания, ржавеющий корабль у берега и памятник подводникам, оставленный на милость ветров. В окрестностях часто встречаются медведи, так что без проводника сюда лучше не соваться.

Гамсутль, Дагестан

Города-призраки России: 3 живописных места, где давно не ступала нога человека - координаты - image 2

Древний аул на вершине горы

Координаты: 42.303585, 46.996630

Как добраться: от Махачкалы — 150 км по серпантинам, в пути 3–4 часа

Лучшее время: весна и лето, но доступен круглый год.

Гамсутль — почти двухтысячелетний аул на высоте 1500 метров. Его каменные дома, слепленные из глины и камня, вросли в склон так плотно, что кажутся частью горы. Благодаря труднодоступности аул не брали войска, его обходили стороной захватчики.

В середине XX века здесь жило около 250 человек. К 1970-м люди начали уезжать — вниз, в долины, в города. В 2015 году умер последний житель. Сегодня Гамсутль — популярный туристический маршрут. Но внутрь домов заходить нельзя: крыши вот-вот рухнут, стены осыпаются. Лучшее время для фото — раннее утро, когда солнце только подсвечивает пустые окна.



Чаронда, Вологодская область

Города-призраки России: 3 живописных места, где давно не ступала нога человека - координаты - image 3

Торговое село, ставшее призраком

Координаты: 60.566455, 39.016803

Как добраться: автомобильных дорог нет. Сначала до деревни Королево, затем — на лодке, лыжах или снегоходе по озеру Воже

Лучшее время: лето (зимой можно, но сложнее добираться)

Чаронда известна с XIII века. В XVI столетии это был крупный торговый центр с Гостиным двором. Смута разорила поселение, но к XVII веку оно отстроилось заново. При Петре I Чаронда получила статус города — через неё шёл путь к Архангельску. Но потом маршруты изменились, и город снова стал селом.

В советское время здесь пытались создать рыболовецкий колхоз, но надежды не оправдались. К XXI веку почти все уехали. Последний житель умер в 2015 году. Сегодня от Чаронды осталось несколько построек и каменная церковь Иоанна Златоуста XIX века. Колокольня утрачена, но внутри ещё различимы фрагменты старых росписей, пишет источник.