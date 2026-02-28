Городовой / Полезное / Шоколадный манник на кефире: все перемешать и в духовку – десерт на миллион без усилий
Шоколадный манник на кефире: все перемешать и в духовку – десерт на миллион без усилий

Опубликовано: 28 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Простейший рецепт манника с добавлением какао-порошка

Стандартный рецепт манника включает яйца, манку, муку и сахар. А если вы добавите несладкий какао-порошок, то сделаете десерт особенно вкусным и насыщенным. Дарья Родионова рассказала, как приготовить шоколадный манник быстро и просто.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 3 шт.;
  • манка – 1 стакан;
  • мука – 100 г;
  • кефир – 1 стакан;
  • сахар – 1 стакан;
  • какао-порошок без сахара – 50 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • подсолнечное масло для смазывания.

Способ приготовления

Венчиком взбейте сахар и яйца, добавьте кефир и снова взбейте. Возьмите другую емкость и перемешайте в ней сухие ингредиенты – манку, муку, какао и разрыхлитель. Начинайте добавлять сухие ингредиенты к жидким, постоянно помешивая. Готовое тесто оставьте примерно на 15 минут.

Поставьте духовку разогреваться до 180 °C.

Возьмите смазанную маслом форму для выпечки и перелейте в нее тесто. Отправьте в духовку на 40 минут. Проткните манник зубочисткой или деревянной шпажкой: если палочка вышла сухая – десерт можно доставать.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить Катламу – традиционную узбекскую лепешку.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
