Шоколадный манник на кефире: все перемешать и в духовку – десерт на миллион без усилий

Стандартный рецепт манника включает яйца, манку, муку и сахар. А если вы добавите несладкий какао-порошок, то сделаете десерт особенно вкусным и насыщенным. Дарья Родионова рассказала, как приготовить шоколадный манник быстро и просто.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 3 шт.;
- манка – 1 стакан;
- мука – 100 г;
- кефир – 1 стакан;
- сахар – 1 стакан;
- какао-порошок без сахара – 50 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- подсолнечное масло для смазывания.
Способ приготовления
Венчиком взбейте сахар и яйца, добавьте кефир и снова взбейте. Возьмите другую емкость и перемешайте в ней сухие ингредиенты – манку, муку, какао и разрыхлитель. Начинайте добавлять сухие ингредиенты к жидким, постоянно помешивая. Готовое тесто оставьте примерно на 15 минут.
Поставьте духовку разогреваться до 180 °C.
Возьмите смазанную маслом форму для выпечки и перелейте в нее тесто. Отправьте в духовку на 40 минут. Проткните манник зубочисткой или деревянной шпажкой: если палочка вышла сухая – десерт можно доставать.
