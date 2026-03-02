Из 1 миллиона сортов выбираю этот: Помидоры-лимончики по 30 в кисти - урожай до 18 кг с квадрата

Не каждый дачник умеет выбрать сорта овощей для своего дачного участка. Если вы не супер-профи, то в "миллионе" похожих сортов немудрено запутаться.
Нужно учесть вкус, аромат, цвет, форму, срок созревания и многие другие факторы. Если хотите получить не только вкусные плоды, но и куст с высокой декоративностью, выбирайте 1 необычный сорт.
Какой сорт томатов для дачи выбрать, рассказывают на портале "Томатовед". Речь идёт о сорта томатов "Анна Герман", стоит обратить на него внимание.
Куст вырастает высиком, до 2 метров, его ветки полностью усыпаны мелким желтыми помидорчиками, похожими на небольшие лимоны. Томаты формируются кистями, похожими на гроздья, на каждой их - до 30 штук. Высокая декоративность сорта позволяет не снимать томаты длительно, растение станет украшением участка, можно высаживать такие томаты у беседок или садовых дорожек.
Томаты шикарно смотрятся на участке, также ими можно украсить стол, положив на тарелку нарядную желтую гроздь, напоминающую виноград, при этом каждая томатная ветка доходит до веса в 2 килограмма.
Томаты этого сорта вкусные и ароматные. Их можно есть в свежем виде, добавляя в салаты или закуски, а также консервировать и подвергать термической обработке.
Сорт "Анна Герман" рекомендуется выращивать в открытом грунте, при грамотном уходе и внесении подкормок растения дают до 18 килограммов с 1 квадратного метра.
Ранее издание рассказывало, какие ещё томаты стоит посадить на своём участке.