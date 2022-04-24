Все новости / Анна Герман

Анна Герман

Город
В рамках фестиваля живого кино «Кинолес» пройдет Кинопрактикум
С 24 апреля по 26 июня в рамках фестиваля живого кино Кинолес проходит Кинопрактикум – серия открытых мастер-классов от преподавателей ведущих киношкол России по кинопроизводству. Участие бесплатное, но гостям необходимо заполнить форму регистрации.
07 июн 2021 12:01
Политика
Украина рискует лишиться еще восьми областей
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о новой опасности, угрожающей Украине в случае нового майдана. При таком раскладе, по словам депутата, страна может потерять целых восемь областей. Своими опасениями Мураев поделился в эфире телеканала «Наш», передает «РИА Новости».
21 июл 2020 14:55
Политика
В Киеве объяснили, почему Украина навсегда потеряла Крым
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne заявила, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины, поскольку этого не захотят сами его жители. Причиной тому стало поведение Киева в отношении крымского населения, пишет «РИА Новости».
09 июл 2020 12:36
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина» рассказала, как коронавирусная пандемия может повлиять на жизнь украинцев и самой страны. По ее словам, «вирус ненависти» может привести к гибели Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».
20 мар 2020 08:26
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