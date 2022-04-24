Збигнев Тухольский до сих пор живет со своим отцом.
Участница проекта, наставником которой был мастер, простилась с артистом вместе с другими звездами шоу-бизнеса
С 24 апреля по 26 июня в рамках фестиваля живого кино Кинолес проходит Кинопрактикум – серия открытых мастер-классов от преподавателей ведущих киношкол России по кинопроизводству. Участие бесплатное, но гостям необходимо заполнить форму регистрации.
Звезда призналась, что соскучилась по зарубежным странам.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о новой опасности, угрожающей Украине в случае нового майдана. При таком раскладе, по словам депутата, страна может потерять целых восемь областей. Своими опасениями Мураев поделился в эфире телеканала «Наш», передает «РИА Новости».
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne заявила, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины, поскольку этого не захотят сами его жители. Причиной тому стало поведение Киева в отношении крымского населения, пишет «РИА Новости».
Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина» рассказала, как коронавирусная пандемия может повлиять на жизнь украинцев и самой страны. По ее словам, «вирус ненависти» может привести к гибели Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».
Распродажа книг петербургских писателей началась в «Книжной лавке писателей» и на «Летних книжных аллеях». Здесь можно приобрести произведения Татьяны Москвиной, Германа
В Красносельском районе пенсионер покончил с собой после того, как избил жену. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». Вчера около 1:00 в одной из квартир дома № 28/2 по улице Партизана
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7 июня 17.00 7 июня в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится лекция известного петербургского писателя, публициста, телеведущего Германа Садулаева, посвященная Михаилу
29 мая 2014 года Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства отмечает свое 235-летие. В 16.00 на сцене Учебного театра «На Моховой» состоится Торжественное
24 апреля в БКЗ «Октябрьский» впервые в Петербурге состоится грандиозный Международный фестиваль-конкурс «Весна популярной эстрадной песни». На настоящем празднике живой
23, 24 апреля, БКЗ «Октябрьский», начало в 19.00 Гала-концерты Весна и романс в нашем городе стали словами-синонимами. С наступлением весны молодые исполнители романса проходят
Концерт-презентация первого сольного альбома петербургской исполнительницы Алены Петровской состоится 7 февраля в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. Столь важная веха в
21 ноября, 20.00 площадка "Скороход", Московский, 107, к. 5. Реж. - Татьяна Прияткина, по роману Бориса Виана. Билеты: 600 р. при бронировании - 500 р. Самый масштабный
25 октября, 20.00 Спектакль по роману Бориса Виана Где: площадка "Скороход", Московский, 107, к. 5. Билеты: 600 р. при бронировании - 500 р. Бронирование по тел. 987-66-90 Это
Когда они на сцене, отсутствие свободных мест в зале – привычное дело. Их концерты всегда сопровождаются шквальными овациями и неизменным исполнением на бис. ВИА «Татьяна» - это
2 – 27 июля 2013. Валентин Левитин. Графика. Вернисаж 2 июля в 18:00 ВАЛЕНТИН ЛЕВИТИН - одна из самых значительных фигур в художественной жизни - Ленинграда-Петербурга второй половины XX
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