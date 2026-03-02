Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой МРОТ в Ленинградской области с 1 января 2026 года?
Какой МРОТ в Ленинградской области с 1 января 2026 года?

Опубликовано: 2 марта 2026 14:50
 Проверено редакцией
Какой МРОТ в Ленинградской области с 1 января 2026 года?
С 1 января 2026 года МРОТ в Ленинградской области повышен до 27 440 рублей в месяц.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Ленинградской области составляет 27 440 рублей в месяц. Это на 15,3% выше показателя 2025 года (23 800 рублей).

На каком основании установлен

Размер МРОТ закреплён в региональном соглашении, которое подписали 24 ноября 2025 года правительство Ленинградской области, Ленинградская федерация профсоюзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей. Документ действует с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Соглашение распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории Ленинградской области, за исключением предприятий, финансируемых из федерального бюджета.

Особенности

Работодатели обязаны устанавливать минимальную заработную плату не ниже 27 440 рублей через коллективные договоры, соглашения или локальные нормативные акты.

Если сотрудник работает неполный рабочий день или не выполнил норму рабочего времени, зарплата может быть ниже МРОТ. Например, для работника на полставки минимальный размер оплаты труда составит 50% от установленной суммы — 13 720 рублей.

Региональный МРОТ влияет только на уровень минимальной зарплаты в Ленинградской области. Для расчёта отпускных, командировочных выплат и пособий по временной нетрудоспособности используется федеральный МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
