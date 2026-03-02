Как поступить в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения?

Поступление в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) — это шанс стать частью кинематографического сообщества и получить профессиональную подготовку в сфере кино, телевидения и медиа. В 2026 году процесс поступления регулируется актуальными правилами, которые можно найти на официальном сайте вуза.
Основные этапы поступления
Выбор направления подготовки. В СПбГИКиТ доступны программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Среди направлений — режиссура, актёрское искусство, звукорежиссура, кинооператорство, продюсерство, журналистика, реклама и другие. Например, на факультете экранных искусств можно учиться на режиссёра игрового кино и телефильма, а на факультете медиатехнологий — на специалиста по радиотехнике или журналистике в медиаиндустрии.
Подача документов. Это можно сделать несколькими способами:
- лично по адресу: ул. Правды, д. 13, Санкт-Петербург;
- по почте;
- электронно через информационную систему института;
- через систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Начало приёма документов: 20 июня 2026 года. Окончание приёма документов зависит от типа испытаний:
- при сдаче дополнительных испытаний по профессиональной направленности — 8 июля;
- при сдаче внутренних экзаменов общей направленности — 10 июля;
- при поступлении на бюджет по результатам ЕГЭ — 25 июля;
- при поступлении на платное отделение по результатам ЕГЭ — 7 августа;
- при поступлении в магистратуру — 25 июля.
Вступительные экзамены в вузе проводятся с 21 июня по 24 июля для бакалавриата и специалитета и с 25 июля по 2 августа для магистратуры.
Вступительные испытания. Для некоторых направлений требуются дополнительные экзамены, которые проводит сам институт. Это могут быть творческие испытания, профессиональные экзамены или собеседования. Например, для поступления на режиссуру, актёрское искусство, звукорежиссуру обычно нужны творческие испытания.
Участие в конкурсе. Зачисление происходит на основе суммарного балла: результатов ЕГЭ (или вступительных экзаменов для магистратуры) плюс баллов за индивидуальные достижения (например, победы в олимпиадах, волонтёрство, спортивные достижения).