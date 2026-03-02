Городовой / Город / Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы
Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы

Опубликовано: 2 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы
Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Разрушенный взрывом в 1932 году, Храм Спаса-на-Водах будет восстановлен на средства частных благотворителей 

В Санкт-Петербурге намерены восстановить храм, уничтоженный в 1930-х годах. Это церковь Спаса-на-Водах, которая раньше стояла на Ново-Адмиралтейском острове.

Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ВТБ — банка, который разрабатывает проект современного квартала на территории бывших Адмиралтейских верфей.

Как уточнили в пресс-службе банка, концепция застройки Ново-Адмиралтейского острова пока дорабатывается, точные сроки не определены. Решено возродить Храм-памятник героям Цусимского сражения и всем русским морякам.

Возведённый в 1911 году и взорванный в 1932-м, Храм Спаса-на-Водах восстановят за счёт частных меценатов. Он станет духовным сердцем острова.

Автор:
Юлия Аликова
