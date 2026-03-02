Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы

В Санкт-Петербурге намерены восстановить храм, уничтоженный в 1930-х годах. Это церковь Спаса-на-Водах, которая раньше стояла на Ново-Адмиралтейском острове.
Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ВТБ — банка, который разрабатывает проект современного квартала на территории бывших Адмиралтейских верфей.
Как уточнили в пресс-службе банка, концепция застройки Ново-Адмиралтейского острова пока дорабатывается, точные сроки не определены. Решено возродить Храм-памятник героям Цусимского сражения и всем русским морякам.
Возведённый в 1911 году и взорванный в 1932-м, Храм Спаса-на-Водах восстановят за счёт частных меценатов. Он станет духовным сердцем острова.