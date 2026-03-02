Как поехать учиться по обмену в Китай из Санкт-Петербурга?

Есть несколько программ учебы в Китае по обмену, но для поездки нужно пройти этапы отбора.

Чтобы поехать учиться по обмену в Китай из Санкт-Петербурга, нужно пройти несколько этапов: от выбора программы до оформления документов и визы. В 2026 году возможности для академической мобильности расширяются благодаря «перекрёстным» Годам образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 учебном году.

Выбор программы

Программы обмена могут быть организованы через ваш вуз, стипендиальные фонды или прямые соглашения между университетами. Например:

Стипендия Правительства КНР. Позволяет обучаться в китайских вузах по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры или пройти стажировку. Требует подтверждения уровня китайского языка (HSK) и предварительного зачисления в китайский вуз.

Программы через вузы-партнёры. Некоторые петербургские университеты имеют соглашения с китайскими учебными заведениями. Например, ГУАП в 2025 году предлагал программы в Пекинский технологический институт и Бейханский университет.

Совместные программы. В рамках Годов сотрудничества появляются новые совместные образовательные проекты, которые могут включать обмен студентами.

При выборе программы важно учитывать:

Срок обучения. Это может быть семестр, год или полная программа.

Язык обучения. Некоторые программы требуют знания китайского, другие — английского.

Финансовые условия. Часть программ покрывает расходы на обучение и проживание, другие требуют самостоятельного финансирования.

Подача документов

Процесс подачи документов обычно включает два этапа:

Внутренний отбор в российском вузе. Нужно подать пакет документов в отдел международного сотрудничества или аналогичный орган вашего университета. В него могут входить заявление, мотивационное письмо, рекомендации, копия зачётной книжки, сертификат о знании языка и другие документы.

Подача документов в китайскую сторону и российские регулирующие органы. Например, для стипендии Правительства КНР требуется загрузить документы в систему studyinchina.csc.edu.cn и направить пакет документов в ФГБУ «Интеробразование».

Сроки подачи документов зависят от программы и вуза, поэтому их нужно уточнять заранее.

Для легального въезда и проживания в Китае потребуется учебная виза. Существуют два типа: