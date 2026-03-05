3 шага к мощной рассаде томатов: урожай выше на 60-70% - секрет от деда Егора

Повышаем урожай при помощи трех хитростей

Томаты - капризное растение, которое особую привередливость проявляет на этапе рассады. Зачастую всхожесть семян на рассаду довольно низкая, проклевывается отнюдь не каждое семечко, поэтому и урожай в итоге меньше. Однако дачник со стажем дед Егор знает секрет, как повысить урожай томатов на 60-70%, и делится им в своем дзен-канале.

Мощная рассада - залог высокого урожая. Укрепить ее можно при помощи трех шагов.

Шаг №1

Чтобы стебли окрепли, их нужно "тренировать" ветром. Когда у рассады появятся 2-3 настоящих листочка, имитируйте дома ветер. Это можно сделать при помощи вентилятора (10-15 минут в день утром и вечером), открытого окна (без сквозняка, при +15 градусах на улице), поглаживаний - стебельки качаются, напрягаются и крепнут. После домашних "ветровых тренировок" уличный ветер не напугает молодые кусты.

Шаг №2

Обычная вода для полива - это просто вода, которая дает влагу, но не дает силы, поэтому дед Егор предлагает добавлять в воду (1 литр) следующие компоненты:

янтарную кислоту - 1 таблетку;

йод - 1 каплю;

перекись водорода 3% - 2-3 капли.

Эти ингредиенты стимулируют развитие корней, ускоряют рост, укрепляют иммунитет, защищают от бактерий и насыщают почву кислородом. Поливать "волшебной" водой рассаду дед Егор советует раз в неделю. Рассада, которую так поливали, приживается после высадки за два дня.

Шаг №3

У рассады нужно обрезать верхушку. Делается это на стадии 4-5 настоящих листьев. После процедуры растение перестает тянуться вверх и начинает наращивать боковые побеги. В итоге вместо одного тонкого стебля получается 2-3 крепких ствола.

"А срезанную верхушку не выбрасывайте! Поставьте её в воду, через неделю появятся корешки. Высадите в стаканчик, получите ещё один куст", - рекомендует дед Егор.

Как видите, действия достаточно простые, но именно они помогут увеличить урожайность ваших томатов на 60-70% или больше.

