Если рассада перца не растет - обязательно: 10 капель в ведро - и через неделю рассаду не узнать

Обязательная подкормка перца после высадки в грунт

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда высаженная рассада перца отказывается расти. Чаще всего это связано с нарушением условий содержания.

Дело в том, что перец очень чувствительно реагирует на микроклимат. Восстановить рост растений можно, если вовремя принять простые меры.

Почему перец перестал расти

Растение очень чутко реагирует даже на кратковременное похолодание. Если температура воздуха или почвы снижается, перец останавливается в развитии и ждет, когда снова будет тепло. После потепления кусту нужно время на восстановление, и в этот период листья могут желтеть.

Ключевые факторы успеха

Выбирайте для посадки сразу несколько сортов. Например, "Хитрый Лис", "Сладкоежка", "Шоколадный Бык" и "Какаду" отлично себя зарекомендовали.

Также поливайте растения только теплой водой, поскольку маленькие корешки погибают из-за холода. Даже следующие подкормки не дадут эффекта, пока не нарастет новая корневая система.

Как помочь перцу пойти в рост



Растворите в 10 л теплой воды 10 капель зеленки и 1 г борной кислоты. Сначала опрыскайте кусты по листьям, а затем полейте под корень:

на молодой куст (до 20 см) - 0,5 л.;

на взрослое растение (выше 30 см) - 1 л.;

для маленькой рассады - 1 стакан.

Не стоит отчаиваться, если перец долго «сидит на месте». С приходом стабильного тепла он обязательно тронется в рост, сообщает канал "Есть время под солнцем".

Отзывы дачников

Садовод по имени Роман признался, что постоянно мучился с перцами после пересадки в грунт. Растения долго не трогались в рост и часто болели. Однако подкормка решила проблему.

"Полили по совету - и через неделю рассаду не узнать. Стоит зеленая, крепкая, листья крупные, как лопухи. Спасибо за подсказку!" - отметил дачник.

Жительница Самары по имени Дарья добавила, что уже слышала про способ с зеленкой, но считала его ерундой. Попробовала на всякий случай на самой хилой рассаде и теперь поливает так все перцы.

"Рассада стоит бодрая, толстенькая, цвет насыщенный. Средство рабочее, проверено", - заявила она.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить крыжовник, клубнику и смородину после схода снега.