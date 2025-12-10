Миллион на сон грядущий: рукопись «Спокойной ночи» Цоя уйдёт с молотка

Аукцион «Литфонд» в Санкт-Петербурге предложил рукописный текст песни «Спокойная ночь». Начальная стоимость составляет 1 миллион рублей. Запланировано, что торги состоятся 18 декабря, сообщает 78.ru.

Именно сейчас на продажу выставлен оригинал этой песни с автографом Нины Барановской и датой 7 июня 1986 года. В тот же период композиция впервые прозвучала на четвёртом фестивале Ленинградского рок-клуба. На пластинке песня появилась через два года, войдя в альбом «Группа крови».

Нина Барановская занимала в 1985—1990 годах должности методиста и заведующей репертуаром рок-клуба. Она была ответственна за отбор песен для публичных выступлений. В начале лета 1986 года Барановская дала согласие на исполнение «Спокойной ночи» перед публикой.

В числе недавних событий, связанных с творчеством Виктора Цоя, в одном из городских скверов его имени появились скворечники, выполненные в форме гитар. Эти арт-объекты вызвали интерес поклонников музыканта.