Петербург удивил: свыше 80% горожан слушаются врачей
Петербург удивил: свыше 80% горожан слушаются врачей

Опубликовано: 10 декабря 2025 09:45
врач
Петербург удивил: свыше 80% горожан слушаются врачей
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

Свыше 40% опрошенных регулярно употребляют алкоголь.

СберСтрахование изучило, насколько серьёзно жители Северной столицы относятся к своему здоровью.

В результате стало известно, что каждый третий житель города, а именно 35%, не придаёт достаточного значения ежедневному самоконтролю за самочувствием, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Однако более половины горожан — 55% — за последние два года прошли диспансеризацию, а 84% стараются следовать рекомендациям врачей, включая принципы здорового образа жизни.

Исследование также затронуло вопрос профилактики заболеваний и регулярного наблюдения у специалистов.

Жителям советуют проходить медицинские осмотры, а также при необходимости использовать дополнительные обследования, чтобы выявить отклонения на ранних стадиях.

Врачебные консультации по профилю могут помочь выявить проблемы до появления выраженных симптомов.

Часто работодатели включают добровольное медицинское страхование в социальный пакет, благодаря чему сотрудники имеют возможность пройти лечение тяжёлых заболеваний за пределами родного города, включая транспортные и бытовые расходы.

Эксперты отмечают, что своевременная диагностика онкологических болезней снижает число осложнений. Они рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении новых или необычных ощущений.

Регулярное выполнение даже небольших полезных привычек способно повысить уровень бодрости и снизить риск развития хронических заболеваний. Среди опрошенных лишь 25% регулярно занимаются физкультурой.

Это подтверждается результатами исследования, где отмечено, что только четверть петербуржцев уделяют внимание спорту на постоянной основе.

Вопросы пагубных привычек также были отмечены. По данным опроса, 23% жителей города курят, а 42% систематически употребляют спиртные напитки.

Влияние этих факторов на здоровье остаётся значимым, несмотря на общий интерес к поддержанию здорового образа жизни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
