Петербург удивил: свыше 80% горожан слушаются врачей

СберСтрахование изучило, насколько серьёзно жители Северной столицы относятся к своему здоровью.
В результате стало известно, что каждый третий житель города, а именно 35%, не придаёт достаточного значения ежедневному самоконтролю за самочувствием, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
Однако более половины горожан — 55% — за последние два года прошли диспансеризацию, а 84% стараются следовать рекомендациям врачей, включая принципы здорового образа жизни.
Исследование также затронуло вопрос профилактики заболеваний и регулярного наблюдения у специалистов.
Жителям советуют проходить медицинские осмотры, а также при необходимости использовать дополнительные обследования, чтобы выявить отклонения на ранних стадиях.
Врачебные консультации по профилю могут помочь выявить проблемы до появления выраженных симптомов.
Часто работодатели включают добровольное медицинское страхование в социальный пакет, благодаря чему сотрудники имеют возможность пройти лечение тяжёлых заболеваний за пределами родного города, включая транспортные и бытовые расходы.
Эксперты отмечают, что своевременная диагностика онкологических болезней снижает число осложнений. Они рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении новых или необычных ощущений.
Регулярное выполнение даже небольших полезных привычек способно повысить уровень бодрости и снизить риск развития хронических заболеваний. Среди опрошенных лишь 25% регулярно занимаются физкультурой.
Это подтверждается результатами исследования, где отмечено, что только четверть петербуржцев уделяют внимание спорту на постоянной основе.
Вопросы пагубных привычек также были отмечены. По данным опроса, 23% жителей города курят, а 42% систематически употребляют спиртные напитки.
Влияние этих факторов на здоровье остаётся значимым, несмотря на общий интерес к поддержанию здорового образа жизни.