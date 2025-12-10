Городовой / Город / Чего на самом деле попросит страна под бой курантов: раскрыт список новогодних желаний россиян
Чего на самом деле попросит страна под бой курантов: раскрыт список новогодних желаний россиян

Опубликовано: 10 декабря 2025 09:30
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

Большинство людей в опросе назвали среди главных желаний улучшение материального положения и здоровья.

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела опрос среди жителей крупных российских городов, чтобы выяснить, какие желания они загадают в новогоднюю ночь. В анкетировании приняли участие свыше 1200 человек старше 18 лет.

Согласно итогам, респонденты чаще всего хотят стабильных доходов и крепкого здоровья: такие пожелания выбрали 24% и 23% участников соответственно. Кроме этого, 17% указали стремление к успехам на работе и в учебе.

Из этого числа 13% мечтают о трудоустройстве в зарубежной компании, а 4% поставили перед собой цель повысить уровень владения иностранным языком. Путешествия заинтересовали 8% опрошенных, а поиску любви уделили внимание только 4% респондентов.

Комментируя эти данные, академический директор Skyeng Анастасия Екушевская в интервью Life.ru отметила:

«Чтобы желание сбылось, важно не только загадать его, но и начать действовать. Если вы мечтаете о путешествиях, учёбе за границей или международном оффере — знание языка становится первым шагом к этому».

Около 18% опрошенных уверенно заявили, что их планы обязательно сбудутся, ведь они уже приступили к шагам для достижения цели.

Также 24% проявляют готовность приложить максимум усилий ради своих мечтаний. Однако 34% связывают успех исключительно с удачей, а еще четверть сомневается в осуществлении задуманного.

Ранее «Городовой» рассказывал про режим дня в праздники, чтобы они прошли максимально комфортно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
