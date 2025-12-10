Путин сообщил о подготовке второго удара по телефонным аферистам

Президент сообщил о скором появлении и третьего пакета.

На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин сообщил, что правительство завершает разработку второго комплекса мер по предотвращению телефонного мошенничества.

По его словам, уже готовится и третий пакет инициатив, направленных на борьбу с этим видом преступности.

Путин подчеркнул, что ранее высказанные предложения, такие как ограничение звонков с территории недружественных стран, совершаемых с преступными намерениями, а также введение специальных пометок для таких вызовов, уже реализуются.

Кроме того, введены новые требования к сотрудникам государственных структур, банков и операторов связи при взаимодействии с гражданами.

Обращаясь к деятельности правозащитников в стране, глава государства выразил благодарность за их работу и постоянное общение с людьми.

Также Путин положительно оценил усилия Совета по правам человека в деле защиты прав граждан России за рубежом и противодействия дискриминации по национальному признаку.

Президент выделил контроль за выполнением национальных проектов как одну из ведущих задач Совета по правам человека.

Недавно стало известно о кадровых изменениях: Александр Алимов назначен заместителем министра иностранных дел России.