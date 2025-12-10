Городовой / Город / Путин сообщил о подготовке второго удара по телефонным аферистам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Путин сообщил о подготовке второго удара по телефонным аферистам

Опубликовано: 10 декабря 2025 09:15
Путин сообщил о подготовке второго удара по телефонным аферистам
Путин сообщил о подготовке второго удара по телефонным аферистам
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент сообщил о скором появлении и третьего пакета.

На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин сообщил, что правительство завершает разработку второго комплекса мер по предотвращению телефонного мошенничества.

По его словам, уже готовится и третий пакет инициатив, направленных на борьбу с этим видом преступности.

Путин подчеркнул, что ранее высказанные предложения, такие как ограничение звонков с территории недружественных стран, совершаемых с преступными намерениями, а также введение специальных пометок для таких вызовов, уже реализуются.

Кроме того, введены новые требования к сотрудникам государственных структур, банков и операторов связи при взаимодействии с гражданами.

Обращаясь к деятельности правозащитников в стране, глава государства выразил благодарность за их работу и постоянное общение с людьми.

Также Путин положительно оценил усилия Совета по правам человека в деле защиты прав граждан России за рубежом и противодействия дискриминации по национальному признаку.

Президент выделил контроль за выполнением национальных проектов как одну из ведущих задач Совета по правам человека.

Недавно стало известно о кадровых изменениях: Александр Алимов назначен заместителем министра иностранных дел России.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью