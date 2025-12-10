Городовой / Город / Советская простота по цене роскоши: скромный стол из «Иронии судьбы» взлетел до 35 тысяч рублей
Советская простота по цене роскоши: скромный стол из «Иронии судьбы» взлетел до 35 тысяч рублей

Опубликовано: 10 декабря 2025 08:30
Новогодний стол
Советская простота по цене роскоши: скромный стол из «Иронии судьбы» взлетел до 35 тысяч рублей
Городовой ру

Стоимость продуктов для приготовления салата оливье за год увеличилась на четверть.

Российским семьям, решившим собрать на новогодний стол блюда из классической киноленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», придётся потратить около 35 тысяч рублей. Такое мнение высказала экономист Инна Литвиненко в разговоре с изданием «Постньюс».

Она приводит в качестве примера основной праздничный набор — салат оливье, заливную рыбу, шпроты, мясные и рыбные закуски, сыр и фрукты. Эксперт подчёркивает, что приготовление даже скромного угощения требует значительных трат.

По её наблюдениям, только продукты на оливье за прошедший год выросли в цене на четверть, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в дальнейшем. Литвиненко отмечает:

«Несмотря на простоту этих блюд, стоимость их выходит на самом деле немаленькая».

Она уверена, что россияне не откажутся от традиционного праздничного стола, а повышение спроса в эти дни повлияет на дальнейшее увеличение цен на продукты.

Ранее сообщалось, что в праздничный период ожидается традиционный рост цен, особенно на товары, входящие в основной ассортимент зимнего застолья.

Юлия Аликова
