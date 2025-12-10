Советская простота по цене роскоши: скромный стол из «Иронии судьбы» взлетел до 35 тысяч рублей

Российским семьям, решившим собрать на новогодний стол блюда из классической киноленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», придётся потратить около 35 тысяч рублей. Такое мнение высказала экономист Инна Литвиненко в разговоре с изданием «Постньюс».
Она приводит в качестве примера основной праздничный набор — салат оливье, заливную рыбу, шпроты, мясные и рыбные закуски, сыр и фрукты. Эксперт подчёркивает, что приготовление даже скромного угощения требует значительных трат.
По её наблюдениям, только продукты на оливье за прошедший год выросли в цене на четверть, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в дальнейшем. Литвиненко отмечает:
«Несмотря на простоту этих блюд, стоимость их выходит на самом деле немаленькая».
Она уверена, что россияне не откажутся от традиционного праздничного стола, а повышение спроса в эти дни повлияет на дальнейшее увеличение цен на продукты.
Ранее сообщалось, что в праздничный период ожидается традиционный рост цен, особенно на товары, входящие в основной ассортимент зимнего застолья.