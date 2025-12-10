«Пироскаф» из Таврического сада: чем запомнилось 10 декабря в истории Петербурга

День, когда пар покорял воду, а строки — сердца.

Декабрь в Петербурге — время, когда город погружается в особую атмосферу, наполненную историческими отголосками.

10 декабря — дата, отмеченная в летописи города значимыми событиями, от рождения великих личностей до внедрения революционных технологий и проявления невероятной стойкости духа.

1813: рождение русского флота

10 декабря 1813 года на петербургском заводе шотландца Чарльза Берда завершилось строительство первого в России парохода «Елизавета».

Это судно, тогда называемое по-западному «пироскафом» или «стимботом», стало настоящим прорывом.

Имея в длину 18 метров и оснащенное паровой машиной в четыре лошадиные силы с бортовыми гребными колесами, оно прошло первое испытание на пруду Таврического сада.

Регулярные рейсы «Елизавета» начала совершать 3 ноября 1815 года по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт. Дорога, занявшая чуть больше трех часов, с 13 пассажирами на борту, открыла новую эру в истории судоходства.

1821: поэзия и просвещение

Через несколько лет, 10 декабря 1821 года, в Подольской губернии родился Николай Алексеевич Некрасов.

Поэт, чье творчество стало голосом народа, с 1838 года и до конца своих дней в 1877 году жил и работал в Петербурге.

Его стихи, проникнутые болью за судьбу простого человека, навсегда вошли в сокровищницу русской литературы.

1828: кузница кадров для империи

А 10 декабря 1828 года Санкт-Петербург получил мощный импульс к развитию. Указом Николая I был основан Технологический институт.

“Цель Практического Технологического института есть та, чтобы приготовить людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными частями оных”, — говорилось в положении об учреждении этого учебного заведения.

“Техноложка”, как ее называют, на протяжении двух столетий выпускает высококлассных специалистов, став основой для многих учебных и научных центров России.

1865: межкультурный диалог сквозь века

10 декабря 1865 года была освящена шведская церковь святой Екатерины на Малой Конюшенной улице.

Построенная по проекту К. Андерсона, она заменила старую церковь шведской общины, существовавшую с 1769 года.

В 1936 году храм был отдан под спортзал, но с 1991 года богослужения в части здания возобновлены, свидетельствуя о возрождении культурного наследия.

1941: несломленный дух Эрмитажа

Но, пожалуй, самым ярким свидетельством несгибаемого духа Петербурга стало событие 10 декабря 1941 года.

В условиях полной блокады Ленинграда, в одном из залов Эрмитажа, где температура опустилась до минус 12 градусов, проходило торжественное заседание, посвященное 500-летию поэта и ученого Алишера Навои.

Директор Эрмитажа академик Орбели встречал гостей, а Борис Пиотровский сделал доклад на тему «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои».

Ученый Николай Лебедев, несмотря на крайнюю степень дистрофии, прочитал свои переводы стихов Навои. Сам ходить он уже не мог, его внесли в зал друзья.

“Когда звучали стихи Навои, воздух содрогался от разрывов немецких снарядов, но никто из зала, где шло заседание, не вышел”, — вспоминает директор Эрмитажа И. А. Орбели.

В том году нигде больше в Советском Союзе день рождения Навои не отмечали, что подчеркивает особую значимость этого мужественного акта.