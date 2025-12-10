Судится с самой Долиной: кто такая Полина Лурье и откуда у нее 120 млн на квартиру в центре Москвы

Имя Полины Лурье прогремело на всю страну после сделки с квартирой Ларисы Долиной. Кто эта женщина, сумевшая выкупить элитное жильё за 112 миллионов, но в итоге оставшаяся ни с чем?

«Городовой» собрал факты о её семье, образовании и роли в громком судебном процессе.

Кто такая Полина Лурье: факты из биографии

Лурье — 35-летняя коренная москвичка, ведущая закрытый образ жизни. Она с отличием окончила социологический факультет МГУ (2007 г.), после чего работала в компании, занимающейся инженерным ПО.

Там же она познакомилась со своим будущим мужем Евгением, предпринимателем в сфере строительства. Брак распался, и сейчас Полина одна воспитывает сына. Весной 2024 года она зарегистрировалась как ИП в сфере аренды недвижимости. Такая вот ирония, учитывая, что случится с ней дальше.

Семейный бэкграунд: дочь успешного IT-топмена

Полина родилась в состоятельной семье. Её отец — Александр Собачкин, кандидат физико-математических наук и ведущий топ-менеджер крупного IT-холдинга, ранее работавший в американской корпорации.

Мать — Светлана Филатова, врач-аллерголог. У Полины есть два брата и сестра: старший брат Николай — гендиректор логистической и IT-компании, младший Степан — инженер-программист на Кипре, а сестра Татьяна в прошлом профессионально занималась танцами.

Суть скандала с Долиной: как Лурье осталась без денег и квартиры

Летом 2024 года Лурье купила квартиру Долиной в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Сделка оказалась частью мошеннической схемы, в которую певицу ввели обманным путём.

Долина подала иск, и весной 2025 года суд признал сделку недействительной, вернув ей квартиру. Лурье, позиционировавшая себя как добросовестный покупатель, осталась без жилья и без денег. Кассация в октябре 2025 года оставила это решение в силе, хотя адвокат Лурье намерена обратиться в Верховный Суд.

Текущий статус: «стена Долиной» и обещание вернуть деньги

После решения суда на Долину обрушилась волна критики, а у её дома появилась «стена Долиной» — стихийный мем, куда люди приносят тапочки как «оберег» от неудачных сделок.

Сама певица лишь после отмены концертов и череды осуждений публично пообещала вернуть Лурье деньги, но не назвала сроков, отметив, что такой суммы у неё сейчас нет. Лурье в ответ заявила, что ждёт официальных шагов в суде.

Несмотря на состоятельную семью и хорошее образование, Лурье оказалась в центре скандала, который лишил её многомиллионной суммы и сделал публичной фигурой. Исход дела теперь зависит от Верховного Суда и от того, сдержит ли Долина своё слово о возврате денег.