Карта волшебства России: 53 адреса, куда можно отправить новогодние желания Деду Морозу

Новогодние традиции в России богаты и разнообразны. Хотя имя главного зимнего волшебника, Деда Мороза из Великого Устюга, известно каждому, отправка письма с заветными желаниями может быть адресована не одной, а целой плеяде сказочных персонажей.

Россия — страна, где в каждом регионе живет свой хранитель зимы, и в этом году письма можно направить как минимум в 53 волшебные резиденции.

Столичные резиденции и петербургская дача

Главным зимним волшебником страны остается Дед Мороз из Вологодской области — его резиденция в Великом Устюге является точкой притяжения для миллионов детей.

Не отстают и столичные волшебники: в Москве его усадьба расположена в Кузьминках.

“Усадьба там богатая — пять теремов и даже Изумрудная площадь”.

Петербургский Дедушка, в свою очередь, принимает гостей на своей зимней даче в «Русской деревне Шуваловка», расположенной в Петергофе.

Однако семья Деда Мороза на этом не заканчивается. Многонациональность России подарила миру целую вереницу уникальных новогодних представителей.

Сказочные посланники регионов

В Татарстане живет Кыш Бабай, который “живет в лесном тереме со своей дочкой Кар Кызы”. В Марий Эл поклоняются Юшто Кугызу, что на языке народа мари означает «холодный дедушка». Он обитает недалеко от Йошкар-Олы.

Республика Тыва может похвастаться Соок Иреем. По тувинским поверьям, это “могущественный волшебник-дракон, который зимой превращается в ледяного человека”.

Его одеяния бело-синие, с вкраплениями желтого — цвета луны и солнца, а на голове красуется рогатая шапка. Резиденция волшебника находится в Кызыле, а спутница его — Тугэни Энёкэн («Матушка-Зима»).

В Карелии правит Талви Укко («зимний дед»). Он предпочитает передвигаться на санях, запряженных собаками. У него есть младший брат — безбородый морозец Паккайне. Карельская Снегурочка, Лумикки, владеет собственным дворцом.

В Бурятии путешествует Сагаан Убгэн в белых одеждах. На его посохе красуется голова дракона, а на шее — массивные четки. Его дом в Улан-Удэ представляет собой “гигантскую бурятскую юрту”.

Магия Севера и Урала

На Ямале живет Ямал Ири. Этот волшебник “всегда ходит с бубном и с оберегами из медвежьих клыков”. По поверьям, “добрые духи Севера делятся магией с Дедушкой Ямала”. Его резиденция расположена за полярным кругом, на берегу Оби.

Уральский собрат — Урал Мороз — обитает в Свердловской области в красивом тереме вместе со своей женой Весной-Красной.

Царство вечной мерзлоты и сибирские традиции

Якутия славится Чысхааном, старцем с длинной бородой и шапкой, украшенной высокими рогами быка. Он живет в ледовой пещере, где температура всегда держится на отметке минус десять.

В его владениях гостям выдают специальные плащи, но это “не для защиты от холода, а чтобы не согревать владения Чысхаана”.

Алтайский Дедушка Мороз — Соок-Таадак — принимает гостей в Барнауле, а помогает ему помощница по имени Мечтуля.

Национальные колориты и уникальные подарки

Тол Бабай, удмуртский Дед Мороз, живет в живописной усадьбе в 90 км от Ижевска. Он носит фиолетовую шубу и преподносит дары в берестяном коробе. У него есть внучка Лымыныл.

Приморский волшебник зовется Изумрудный Дед Мороз. Он владеет двухэтажным деревянным теремом близ Уссурийска. Примечательно, что у него есть Музей медведей и “разные подушки на каждый день недели”.

В Чувашии трудится Хель Мучи — «старик Мороз». Он живет неподалеку от Чебоксар с внучкой Юр Пике и тетушкой Камака. Чувашский Дед Мороз очень музыкален, он “играет на народных инструментах, а также собирает коллекцию снежинок”.

На Кавказе, в Кабардино-Балкарии, волшебника зовут Уэс Дадэ. Кавказский старец носит не цветную шубу, а “бурку из валяной овечьей шерсти”. Вместо посоха у него кинжал, а на голове — папаха.

Якшамо Атя, мордовский Дед Мороз, открывает филиал в Саранске. Его наряды украшены национальными орнаментами — кафтаны, шубы, белые валенки. На посохе у него рогатина для бубенцов, звонящих о его приближении.

На самом севере, в Мурманской области, в селе Ловозеро, живет Мунь Каллса — Дед Мороз народа саамы. Он носит тулуп, варежки и гетры с орнаментом. Перед праздником он “разжигает огонь в котле. Бросаешь туда записку с желанием, и оно исполняется”.

И наконец, Кодзыд Поль из Республики Коми. Он одевается в традиционные северные меха — малицу и пимы. Гостей в своей резиденции в селе Ыб угощают лосятиной с брусникой и ржаными пряниками, а также устраивает спортивные состязания «Зимняя Ыбица».

Адреса, куда можно написать Деду Морозу