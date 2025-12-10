Городовой / Общество / Карта волшебства России: 53 адреса, куда можно отправить новогодние желания Деду Морозу
Карта волшебства России: 53 адреса, куда можно отправить новогодние желания Деду Морозу

Опубликовано: 10 декабря 2025 11:00
Новогодняя почта
Карта волшебства России: 53 адреса, куда можно отправить новогодние желания Деду Морозу
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Гид по региональному новогоднему пантеону.

Новогодние традиции в России богаты и разнообразны. Хотя имя главного зимнего волшебника, Деда Мороза из Великого Устюга, известно каждому, отправка письма с заветными желаниями может быть адресована не одной, а целой плеяде сказочных персонажей.

Россия — страна, где в каждом регионе живет свой хранитель зимы, и в этом году письма можно направить как минимум в 53 волшебные резиденции.

Столичные резиденции и петербургская дача

Главным зимним волшебником страны остается Дед Мороз из Вологодской области — его резиденция в Великом Устюге является точкой притяжения для миллионов детей.

Не отстают и столичные волшебники: в Москве его усадьба расположена в Кузьминках.

“Усадьба там богатая — пять теремов и даже Изумрудная площадь”.

Петербургский Дедушка, в свою очередь, принимает гостей на своей зимней даче в «Русской деревне Шуваловка», расположенной в Петергофе.

Однако семья Деда Мороза на этом не заканчивается. Многонациональность России подарила миру целую вереницу уникальных новогодних представителей.

Сказочные посланники регионов

В Татарстане живет Кыш Бабай, который “живет в лесном тереме со своей дочкой Кар Кызы”. В Марий Эл поклоняются Юшто Кугызу, что на языке народа мари означает «холодный дедушка». Он обитает недалеко от Йошкар-Олы.

Республика Тыва может похвастаться Соок Иреем. По тувинским поверьям, это “могущественный волшебник-дракон, который зимой превращается в ледяного человека”.

Его одеяния бело-синие, с вкраплениями желтого — цвета луны и солнца, а на голове красуется рогатая шапка. Резиденция волшебника находится в Кызыле, а спутница его — Тугэни Энёкэн («Матушка-Зима»).

В Карелии правит Талви Укко («зимний дед»). Он предпочитает передвигаться на санях, запряженных собаками. У него есть младший брат — безбородый морозец Паккайне. Карельская Снегурочка, Лумикки, владеет собственным дворцом.

В Бурятии путешествует Сагаан Убгэн в белых одеждах. На его посохе красуется голова дракона, а на шее — массивные четки. Его дом в Улан-Удэ представляет собой “гигантскую бурятскую юрту”.

Магия Севера и Урала

На Ямале живет Ямал Ири. Этот волшебник “всегда ходит с бубном и с оберегами из медвежьих клыков”. По поверьям, “добрые духи Севера делятся магией с Дедушкой Ямала”. Его резиденция расположена за полярным кругом, на берегу Оби.

Уральский собрат — Урал Мороз — обитает в Свердловской области в красивом тереме вместе со своей женой Весной-Красной.

Царство вечной мерзлоты и сибирские традиции

Якутия славится Чысхааном, старцем с длинной бородой и шапкой, украшенной высокими рогами быка. Он живет в ледовой пещере, где температура всегда держится на отметке минус десять.

В его владениях гостям выдают специальные плащи, но это “не для защиты от холода, а чтобы не согревать владения Чысхаана”.

Алтайский Дедушка Мороз — Соок-Таадак — принимает гостей в Барнауле, а помогает ему помощница по имени Мечтуля.

Национальные колориты и уникальные подарки

Тол Бабай, удмуртский Дед Мороз, живет в живописной усадьбе в 90 км от Ижевска. Он носит фиолетовую шубу и преподносит дары в берестяном коробе. У него есть внучка Лымыныл.

Приморский волшебник зовется Изумрудный Дед Мороз. Он владеет двухэтажным деревянным теремом близ Уссурийска. Примечательно, что у него есть Музей медведей и “разные подушки на каждый день недели”.

В Чувашии трудится Хель Мучи — «старик Мороз». Он живет неподалеку от Чебоксар с внучкой Юр Пике и тетушкой Камака. Чувашский Дед Мороз очень музыкален, он “играет на народных инструментах, а также собирает коллекцию снежинок”.

На Кавказе, в Кабардино-Балкарии, волшебника зовут Уэс Дадэ. Кавказский старец носит не цветную шубу, а “бурку из валяной овечьей шерсти”. Вместо посоха у него кинжал, а на голове — папаха.

Якшамо Атя, мордовский Дед Мороз, открывает филиал в Саранске. Его наряды украшены национальными орнаментами — кафтаны, шубы, белые валенки. На посохе у него рогатина для бубенцов, звонящих о его приближении.

На самом севере, в Мурманской области, в селе Ловозеро, живет Мунь Каллса — Дед Мороз народа саамы. Он носит тулуп, варежки и гетры с орнаментом. Перед праздником он “разжигает огонь в котле. Бросаешь туда записку с желанием, и оно исполняется”.

И наконец, Кодзыд Поль из Республики Коми. Он одевается в традиционные северные меха — малицу и пимы. Гостей в своей резиденции в селе Ыб угощают лосятиной с брусникой и ржаными пряниками, а также устраивает спортивные состязания «Зимняя Ыбица».

Адреса, куда можно написать Деду Морозу

Имя / название Почтовый индекс Регион / область Населённый пункт Улица / дом Дополнительно
1 Янтарное Посольство Деда Мороза 238561 Калининградская область Светлогорск-Отрадное Калининградский пр., 74-А
2 Талви Укко 186130 Республика Карелия пос. Чална, Пряжинский р-н ул. Новогодняя, стр. 2 Вотчина Карельского Деда Мороза
3 Кузбасский Дед Мороз 650099 Кемерово / Кузбасс г. Кемерово ул. Томская, 5А Музей-заповедник "Томская Писаница"
4 Кыш Бабай и Кар Кызы 422035 Татарстан с. Новый Кырлай д. 6
5 Мишка из Детского Царицыно 115569 Москва Дольская ул., д. 1
6 Снегурочка 156000 Костромская область г. Кострома ул. Симановского, д.11
7 Снегурочка 157925 Костромская область Островский район Щелыково
8 Баба Яга 152450 Ярославская область с. Кукобой ул. Советская 33 Сосновый бор
9 Елизавета и Тотошка 400066; 400050 Волгоград г. Волгоград пр-т Ленина 20 кв.75; ул. Рокоссовского, д.48, кв.50 (простые и заказные письма разделены)
10 Сказочная Бабушка 305038 Курск а/я 9
11 Царь Берендей 152020 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Урицкого, д.38
12 Сибирский Дед Мороз 625047 Тюмень г. Тюмень ул. Александра Пушкина, д. 10
13 Дед Трескун 173007 Великий Новгород Кремль, 11 Новгородский музей-заповедник
14 Лесная почта Лапландский заповедник 184506 Мурманская область г. Мончегорск пер. Зеленый, д. 8 Лапландский заповедник, метка «Деду Морозу Муню Каллса»
15 Вятский дед Мороз 610017 Киров г. Киров ул. Герцена 56, офис 6
16 Кодзыд Поль 168226 Республика Коми село Ыб местечко Сёрд, д.19/1
17 Золотая Сарапуль 427970 Удмуртия г. Сарапул ул. Некрасова, 21Б Сарапульский музей-заповедник
18 Царевна Лягушка 152153 Ярославская область г. Ростов ул. Ленинская, д. 20
19 Хел Мучи 429520 Республика Чувашия д. Кшауши, Чебоксарский район этнокомплекс «Ясна»
20 Южная Резиденция 299023 Республика Крым Севастополь пр. Победы, Экопарк "Лукоморье"
21 Байкальский Дед Мороз 665904 Иркутская область г. Слюдянка а/я «Байкальского Деда Мороза»
22 Дед Халла 185137 Республика Карелия д. Нижняя Салма ул. Заречная, д. 9 Карельское поместье Деда Халла
23 Почтовая Сова Фрейя 400094 Волгоград г. Волгоград ул. 51 Гвардейской, д.40, кв.8
24 Уральский Дед Мороз 624002 Свердловская область пос. Арамиль, Сысертский р-н ул. Парк Сказов, дом 1
25 Ищки Ики и Миснэ 628011 Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская, д. 25, абонентский ящик №4
26 Музей "Медвежий край" 164110 Архангельская область г. Каргополь ул. Южная, дом 11
27 Белозерская Сударыня 161200 Вологодская область г. Белозерск Советский проспект, 72 Центру ремесел и туризма
28 Романовская овечка 152300 Ярославская область г. Тутаев ул. Луначарского, 40а
29 Алеша Попович 152153 Ярославская область г. Ростов ул. Фрунзе, 21А
30 Беларусь 210752 Витебская область, Беларусь г. Полоцк ул. Вологина д. 1-а
31 Ямал Ири 629008 Ямало-Ненецкий АО г. Салехард ул. Чубынина, 24
32 Байкальский Медвежонок Подснежник 664020 Иркутская область г. Иркутск До востребования
33 Снеговик 163020 Архангельская область г. Архангельск пр. Никольский, 29 КЦ "Соломбала-Арт"
34 Пряник Павлик 800000 Владимирская область г. Владимир ул. Большая Московская, д. 42
35 Московский Дед Мороз 109472 Москва Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д
36 Тол Бабай 427070 Удмуртская Республика с. Шаркан ул. Свободы, д. 9
37 Матушка Зима 165780 Архангельская область п. Яренск ул. В. Дубинина, д.1 Ленский район
38 Артек 298645 Республика Крым Артек МДЦ "Артек", почта Деда Мороза
39 Башкирский Кыш Бабай 453239 Республика Башкортостан д. Урман-Бишкадак Ишимбайский район
40 Алтайский Дед Мороз (Белокуриха) 659900 Алтайский край г. Белокуриха ул. Славского, 17 Почта возвращена
41 Алтайский Дед Мороз (Барнаул) 656040 Алтайский край пос. Борзовая Заимка ул. Пионерская Долина, 4
42 Мороз Добродеевич 188542 Ленинградская область г. Сосновый Бор ул. Красных Фортов, 51
43 Девица Метелица 612961 Кировская область г. Вятские Поляны ул. Ленина, д.31
44 Якшамо Атя 433791 Ульяновская область с. Кивать Усадьба Якшимо Атя Кузоватовский район
45 Белый Старец Сагаан Убген 670045 Республика Бурятия Этнографический музей Народов Забайкалья
46 Кикимора Вятская 610004 Киров г. Киров ул. Профсоюзная, д.1, офис 1207
47 Дед Мороз из русской деревни "Шуваловка" 198510 Санкт-Петербург Шуваловка Санкт-Петербургское ш., д. 111 Русская деревня
48 Дед Мороз из Черницыно 307207 Курская область с. Черницыно ул. Листьянка, 100
49 Марий Эл Дед Мороз Йушто Кугыза 425467 Республика Марий Эл с. Кукнур ул. Заречная 1, д. 1а Сернурский район
50 Карельский Дед Мороз Паккайне 186000 Республика Карелия г. Олонец ул. 30-летия Победы, д.8
51 Мордовский Дед Мороз 431300 Республика Мордовия г. Саранск ул. Советсткая, д. 27 Резиденция "ЯКШАМАТЯ"
52 Сурские волшебники 440039 Пензенская область г. Пенза ул. Гагарина, 6 Семейный парк "Древландия"
53 Дед Мороз Черноземья 396025 Воронежская область с. Нелжа ул. Лесная, 40 Рамонский район
Автор:
Ксения Пронина
Общество
