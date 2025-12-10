Карта волшебства России: 53 адреса, куда можно отправить новогодние желания Деду Морозу

Новогодние традиции в России богаты и разнообразны. Хотя имя главного зимнего волшебника, Деда Мороза из Великого Устюга, известно каждому, отправка письма с заветными желаниями может быть адресована не одной, а целой плеяде сказочных персонажей.
Россия — страна, где в каждом регионе живет свой хранитель зимы, и в этом году письма можно направить как минимум в 53 волшебные резиденции.
Столичные резиденции и петербургская дача
Главным зимним волшебником страны остается Дед Мороз из Вологодской области — его резиденция в Великом Устюге является точкой притяжения для миллионов детей.
Не отстают и столичные волшебники: в Москве его усадьба расположена в Кузьминках.
“Усадьба там богатая — пять теремов и даже Изумрудная площадь”.
Петербургский Дедушка, в свою очередь, принимает гостей на своей зимней даче в «Русской деревне Шуваловка», расположенной в Петергофе.
Однако семья Деда Мороза на этом не заканчивается. Многонациональность России подарила миру целую вереницу уникальных новогодних представителей.
Сказочные посланники регионов
В Татарстане живет Кыш Бабай, который “живет в лесном тереме со своей дочкой Кар Кызы”. В Марий Эл поклоняются Юшто Кугызу, что на языке народа мари означает «холодный дедушка». Он обитает недалеко от Йошкар-Олы.
Республика Тыва может похвастаться Соок Иреем. По тувинским поверьям, это “могущественный волшебник-дракон, который зимой превращается в ледяного человека”.
Его одеяния бело-синие, с вкраплениями желтого — цвета луны и солнца, а на голове красуется рогатая шапка. Резиденция волшебника находится в Кызыле, а спутница его — Тугэни Энёкэн («Матушка-Зима»).
В Карелии правит Талви Укко («зимний дед»). Он предпочитает передвигаться на санях, запряженных собаками. У него есть младший брат — безбородый морозец Паккайне. Карельская Снегурочка, Лумикки, владеет собственным дворцом.
В Бурятии путешествует Сагаан Убгэн в белых одеждах. На его посохе красуется голова дракона, а на шее — массивные четки. Его дом в Улан-Удэ представляет собой “гигантскую бурятскую юрту”.
Магия Севера и Урала
На Ямале живет Ямал Ири. Этот волшебник “всегда ходит с бубном и с оберегами из медвежьих клыков”. По поверьям, “добрые духи Севера делятся магией с Дедушкой Ямала”. Его резиденция расположена за полярным кругом, на берегу Оби.
Уральский собрат — Урал Мороз — обитает в Свердловской области в красивом тереме вместе со своей женой Весной-Красной.
Царство вечной мерзлоты и сибирские традиции
Якутия славится Чысхааном, старцем с длинной бородой и шапкой, украшенной высокими рогами быка. Он живет в ледовой пещере, где температура всегда держится на отметке минус десять.
В его владениях гостям выдают специальные плащи, но это “не для защиты от холода, а чтобы не согревать владения Чысхаана”.
Алтайский Дедушка Мороз — Соок-Таадак — принимает гостей в Барнауле, а помогает ему помощница по имени Мечтуля.
Национальные колориты и уникальные подарки
Тол Бабай, удмуртский Дед Мороз, живет в живописной усадьбе в 90 км от Ижевска. Он носит фиолетовую шубу и преподносит дары в берестяном коробе. У него есть внучка Лымыныл.
Приморский волшебник зовется Изумрудный Дед Мороз. Он владеет двухэтажным деревянным теремом близ Уссурийска. Примечательно, что у него есть Музей медведей и “разные подушки на каждый день недели”.
В Чувашии трудится Хель Мучи — «старик Мороз». Он живет неподалеку от Чебоксар с внучкой Юр Пике и тетушкой Камака. Чувашский Дед Мороз очень музыкален, он “играет на народных инструментах, а также собирает коллекцию снежинок”.
На Кавказе, в Кабардино-Балкарии, волшебника зовут Уэс Дадэ. Кавказский старец носит не цветную шубу, а “бурку из валяной овечьей шерсти”. Вместо посоха у него кинжал, а на голове — папаха.
Якшамо Атя, мордовский Дед Мороз, открывает филиал в Саранске. Его наряды украшены национальными орнаментами — кафтаны, шубы, белые валенки. На посохе у него рогатина для бубенцов, звонящих о его приближении.
На самом севере, в Мурманской области, в селе Ловозеро, живет Мунь Каллса — Дед Мороз народа саамы. Он носит тулуп, варежки и гетры с орнаментом. Перед праздником он “разжигает огонь в котле. Бросаешь туда записку с желанием, и оно исполняется”.
И наконец, Кодзыд Поль из Республики Коми. Он одевается в традиционные северные меха — малицу и пимы. Гостей в своей резиденции в селе Ыб угощают лосятиной с брусникой и ржаными пряниками, а также устраивает спортивные состязания «Зимняя Ыбица».
Адреса, куда можно написать Деду Морозу
|№
|Имя / название
|Почтовый индекс
|Регион / область
|Населённый пункт
|Улица / дом
|Дополнительно
|1
|Янтарное Посольство Деда Мороза
|238561
|Калининградская область
|Светлогорск-Отрадное
|Калининградский пр., 74-А
|2
|Талви Укко
|186130
|Республика Карелия
|пос. Чална, Пряжинский р-н
|ул. Новогодняя, стр. 2
|Вотчина Карельского Деда Мороза
|3
|Кузбасский Дед Мороз
|650099
|Кемерово / Кузбасс
|г. Кемерово
|ул. Томская, 5А
|Музей-заповедник "Томская Писаница"
|4
|Кыш Бабай и Кар Кызы
|422035
|Татарстан
|с. Новый Кырлай
|д. 6
|5
|Мишка из Детского Царицыно
|115569
|Москва
|Дольская ул., д. 1
|6
|Снегурочка
|156000
|Костромская область
|г. Кострома
|ул. Симановского, д.11
|7
|Снегурочка
|157925
|Костромская область
|Островский район
|Щелыково
|8
|Баба Яга
|152450
|Ярославская область
|с. Кукобой
|ул. Советская 33
|Сосновый бор
|9
|Елизавета и Тотошка
|400066; 400050
|Волгоград
|г. Волгоград
|пр-т Ленина 20 кв.75; ул. Рокоссовского, д.48, кв.50
|(простые и заказные письма разделены)
|10
|Сказочная Бабушка
|305038
|Курск
|а/я 9
|11
|Царь Берендей
|152020
|Ярославская область
|г. Переславль-Залесский
|ул. Урицкого, д.38
|12
|Сибирский Дед Мороз
|625047
|Тюмень
|г. Тюмень
|ул. Александра Пушкина, д. 10
|13
|Дед Трескун
|173007
|Великий Новгород
|Кремль, 11
|Новгородский музей-заповедник
|14
|Лесная почта Лапландский заповедник
|184506
|Мурманская область
|г. Мончегорск
|пер. Зеленый, д. 8
|Лапландский заповедник, метка «Деду Морозу Муню Каллса»
|15
|Вятский дед Мороз
|610017
|Киров
|г. Киров
|ул. Герцена 56, офис 6
|16
|Кодзыд Поль
|168226
|Республика Коми
|село Ыб
|местечко Сёрд, д.19/1
|17
|Золотая Сарапуль
|427970
|Удмуртия
|г. Сарапул
|ул. Некрасова, 21Б
|Сарапульский музей-заповедник
|18
|Царевна Лягушка
|152153
|Ярославская область
|г. Ростов
|ул. Ленинская, д. 20
|19
|Хел Мучи
|429520
|Республика Чувашия
|д. Кшауши, Чебоксарский район
|этнокомплекс «Ясна»
|20
|Южная Резиденция
|299023
|Республика Крым
|Севастополь
|пр. Победы, Экопарк "Лукоморье"
|21
|Байкальский Дед Мороз
|665904
|Иркутская область
|г. Слюдянка
|а/я «Байкальского Деда Мороза»
|22
|Дед Халла
|185137
|Республика Карелия
|д. Нижняя Салма
|ул. Заречная, д. 9
|Карельское поместье Деда Халла
|23
|Почтовая Сова Фрейя
|400094
|Волгоград
|г. Волгоград
|ул. 51 Гвардейской, д.40, кв.8
|24
|Уральский Дед Мороз
|624002
|Свердловская область
|пос. Арамиль, Сысертский р-н
|ул. Парк Сказов, дом 1
|25
|Ищки Ики и Миснэ
|628011
|Ханты-Мансийск
|г. Ханты-Мансийск
|ул. Пионерская, д. 25, абонентский ящик №4
|26
|Музей "Медвежий край"
|164110
|Архангельская область
|г. Каргополь
|ул. Южная, дом 11
|27
|Белозерская Сударыня
|161200
|Вологодская область
|г. Белозерск
|Советский проспект, 72
|Центру ремесел и туризма
|28
|Романовская овечка
|152300
|Ярославская область
|г. Тутаев
|ул. Луначарского, 40а
|29
|Алеша Попович
|152153
|Ярославская область
|г. Ростов
|ул. Фрунзе, 21А
|30
|Беларусь
|210752
|Витебская область, Беларусь
|г. Полоцк
|ул. Вологина д. 1-а
|31
|Ямал Ири
|629008
|Ямало-Ненецкий АО
|г. Салехард
|ул. Чубынина, 24
|32
|Байкальский Медвежонок Подснежник
|664020
|Иркутская область
|г. Иркутск
|—
|До востребования
|33
|Снеговик
|163020
|Архангельская область
|г. Архангельск
|пр. Никольский, 29
|КЦ "Соломбала-Арт"
|34
|Пряник Павлик
|800000
|Владимирская область
|г. Владимир
|ул. Большая Московская, д. 42
|35
|Московский Дед Мороз
|109472
|Москва
|Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д
|36
|Тол Бабай
|427070
|Удмуртская Республика
|с. Шаркан
|ул. Свободы, д. 9
|37
|Матушка Зима
|165780
|Архангельская область
|п. Яренск
|ул. В. Дубинина, д.1
|Ленский район
|38
|Артек
|298645
|Республика Крым
|Артек
|МДЦ "Артек", почта Деда Мороза
|39
|Башкирский Кыш Бабай
|453239
|Республика Башкортостан
|д. Урман-Бишкадак
|—
|Ишимбайский район
|40
|Алтайский Дед Мороз (Белокуриха)
|659900
|Алтайский край
|г. Белокуриха
|ул. Славского, 17
|Почта возвращена
|41
|Алтайский Дед Мороз (Барнаул)
|656040
|Алтайский край
|пос. Борзовая Заимка
|ул. Пионерская Долина, 4
|42
|Мороз Добродеевич
|188542
|Ленинградская область
|г. Сосновый Бор
|ул. Красных Фортов, 51
|43
|Девица Метелица
|612961
|Кировская область
|г. Вятские Поляны
|ул. Ленина, д.31
|44
|Якшамо Атя
|433791
|Ульяновская область
|с. Кивать
|Усадьба Якшимо Атя
|Кузоватовский район
|45
|Белый Старец Сагаан Убген
|670045
|Республика Бурятия
|Этнографический музей
|—
|Народов Забайкалья
|46
|Кикимора Вятская
|610004
|Киров
|г. Киров
|ул. Профсоюзная, д.1, офис 1207
|47
|Дед Мороз из русской деревни "Шуваловка"
|198510
|Санкт-Петербург
|Шуваловка
|Санкт-Петербургское ш., д. 111
|Русская деревня
|48
|Дед Мороз из Черницыно
|307207
|Курская область
|с. Черницыно
|ул. Листьянка, 100
|49
|Марий Эл Дед Мороз Йушто Кугыза
|425467
|Республика Марий Эл
|с. Кукнур
|ул. Заречная 1, д. 1а
|Сернурский район
|50
|Карельский Дед Мороз Паккайне
|186000
|Республика Карелия
|г. Олонец
|ул. 30-летия Победы, д.8
|51
|Мордовский Дед Мороз
|431300
|Республика Мордовия
|г. Саранск
|ул. Советсткая, д. 27
|Резиденция "ЯКШАМАТЯ"
|52
|Сурские волшебники
|440039
|Пензенская область
|г. Пенза
|ул. Гагарина, 6
|Семейный парк "Древландия"
|53
|Дед Мороз Черноземья
|396025
|Воронежская область
|с. Нелжа
|ул. Лесная, 40
|Рамонский район