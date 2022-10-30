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Чулпан Хаматова

Шоу-бизнес
Анна Банщикова отметила свое 47-летие в кругу друзей и звездных коллег
24 января Анна Банщикова отпраздновала свое 47-летие. По этому поводу актриса закатила бурную вечеринку, которая прошла в закрытом формате в одном из Московских ресторанов. Подробности сообщает «Стархит».
26 янв 2022 10:13
Общество
Стилист Руслан Громов назвал лучшие и худшие наряды звезд на «Кинотавре»
Стилист и фотопродюсер Руслан Громов для 5-tv.ru оценил наряды звезды на «Кинотавре». Самым неудачным нарядом он назвал лук Чулпан Хаматовой. Образ он посчитал проигрышным, несмотря на сдержанность.   
21 сен 2021 21:59
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