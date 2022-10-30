Чулпан Хаматова

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24 января Анна Банщикова отпраздновала свое 47-летие. По этому поводу актриса закатила бурную вечеринку, которая прошла в закрытом формате в одном из Московских ресторанов. Подробности сообщает «Стархит».
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Состоявшаяся на днях церемония вручения премии журнала Glamour вызвала обсуждения
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Актриса-космонавт осталась без статуэтки
Стилист и фотопродюсер Руслан Громов для 5-tv.ru оценил наряды звезды на «Кинотавре». Самым неудачным нарядом он назвал лук Чулпан Хаматовой. Образ он посчитал проигрышным, несмотря на сдержанность.
Sony Pictures Russia опубликовала трейлер нашумевшего фильма «Петровы в гриппе».