Эксперименты артистки с внешностью напугали поклонников.
О случившемся он до сих пор хранит молчание.
Не москвичам приходится тяжело.
Недовольная пособием от государства Татьяна Васильева даже не собирается оставлять творческую деятельность.
Бывший друг актрисы не упускает возможности уколоть ее побольнее.
Артист не смог не отреагировать на жалобы актрисы на скромный доход.
Юрий Кузнецов высказался в пику взывающим к жалости народной артистам.
Кроме выплат от государства, она получает дополнительные средства за звание.
Проблемы с алкоголем и взрывной творческий характер он считает причиной конфликта.
Артистка не может поверить, что режиссер мог такими словами высказаться о женщине.
Знаменитый художник поддержал бывшую возлюбленную и объяснил, как ей было тяжело.
Артистка разозлилась на обидные слова в свой адрес.
Жажда контроля и неспособность понять другого портят отношения с окружающими.
Коллеги не любят артистку и часто жалуются на ее непростой характер.
Актеру не понравилась критика режиссера Римаса Туминаса со стороны бывшей подруги.
Заслуженная артистка снова пустилась в провокационные откровения.
Народная артистка считает, что ей отомстили за то, что она имеет свое собственное мнение.